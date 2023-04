Celeste Buckingham: Nebaví ma byť slávnou. Za úspech som vďačná, no nebolo to zdravé a neodporúčala by som to nikomu (Rozhovor)

Speváčka, ktorá sa preslávila v Superstar, ale aj na americkej MTV sa po vyše 10 rokoch hudobnej kariéry rozhodla vyskúšať život na tropickom európskom ostrove Madeira. Vyspovedali sme ju priamo v jej novom domove.

Cestou na rozhovor z úzkej vozovky s vyše 20-percentným stúpaním trúbením odoženieme súložiace kozy. Zaradíme jednotku a po pár minútach strmej jazdy nám zaľahne v ušiach. V serpentínach cestou z pobrežia počúvame v aute z požičovne najnovší album Celeste Buckingham – Life.

Speváčka sa ten svoj „life“ po vzore rodičov a starej mamy rozhodla žiť na Madeire. Na „ostrove večnej jari“, ktorý patrí Portugalsku našla okrem rodinného zázemia a prírody pripomínajúcej raj, aj slobodu byť sama sebou.

Celeste sa poteší, že na rozdiel od miestnych na večerné stretnutie nemeškáme. Potom ako sa zvítame na terase reštaurácie s grilom pod lesom a s výhľadom na nekonečný oceán, si objednáme biele víno, mušle a grilovanú rybu a púšťame sa do reči.

Aký je tvoj život na Madeire?

Príšerný. Nikto by sem nemal chodiť. Žartujem, je to tu úžasné. (smiech)

Koľko času tu tráviš?

Viac ako kdekoľvek inde. Je to môj domov a Slovensko je tým druhým. Milujem to tu a veľmi som túto zmenu potrebovala. Neberiem to ako samozrejmosť a viem, že je to privilégium, keďže nie každý má také šťastie.

Pôsobí to tu až idylicky. Má vôbec život na Madeire nejaké nevýhody?Áno, tempo. Všetko tu hrozne dlho trvá. Väčšinou to neprekáža, akurát mi trocha vadí, keď musíš niečo vybaviť, alebo ak niekto príde na stretnutie o hodinu neskôr. Už som sa radšej prestala dohadovať na presný čas.

Zvykám si a núti ma to spomaliť. V Bratislave sa naopak všetci ponáhľajú, aj keď sa v skutočnosti často ani nemusia. Potom sú vyčerpaní a naštvaní na všetkých okolo.

Život na Madeire si Celeste nevie vynachváliť. Zdroj: Archív C.B.

Madeira je obľúbená turistická destinácia a mnoho cudzincov sa sem aj sťahuje. Nevnímajú ich miestni tak trocha ako „chodiace peňaženky“?

Záleží na tom, kam idete. V turistických pasciach to samozrejme platí. Myslím si však, že cudzincov tu majú úprimne radi a sú k nim slušní. Pritom by nemuseli byť a mohli by sa hnevať, že im tu všade lozíme a robíme hluk.

Veľmi radi pomôžu aj napriek jazykovej bariére. Madeira je jednoduché miesto v tom najlepšom zmysle slova. Nesnažia sa tu komplikovať život sebe ani iným. Keby sme sa tým inšpirovali na Slovensku, bola by to úplne iná krajina.

Vedia miestni, že si slávna?

Nie. Keď som sa sem presťahovala, vyšiel o mne jeden článok v miestnych novinách. Písali o mne ako o mladej speváčke z východnej Európy, čiže nemali ani dostatok informácií. Rozoznávajú ma tu však Slováci a Česi. Keď niekde sedím s rodinou alebo kamarátmi, tak sa neraz zastavia. Na Madeire však zabúdam, že som slávna a vždy, keď sa vrátim na Slovensko, chvíľu si musím zvykať.

O tom, že som hudobníčka tu vedia moji najbližší kamaráti. Sami sú hudobníci a keď som im ukázala svoju tvorbu, boli prekvapení. Neklamem ľuďom o svojej práci, no žijem tu takmer v úplnej anonymite. Užívam si to, keďže som si uvedomila, že v skutočnosti ma nebaví byť slávnou. Za úspech počas 11 rokov som samozrejme vďačná, ale nemyslím, že to bolo zdravé a neodporúčala by som to nikomu.

Ty si navyše prerazila skutočne veľmi mladá...

Áno. Prišlo to rýchlo ako facka a užívala som si každú sekundu. Bolo to jedinečné a úžasné. Ako veľmi mladý človek som si však ešte neuvedomovala nevýhody slávy. Napríklad to, že si ťa ľudia nárokujú, cítia sa oprávnení ťa komentovať, kritizovať a analyzovať. Našťastie som okolo seba mala malú, no pevnú skupinu, ktorá zabránila tomu, aby sa zo mňa stala arogantná krava.

Prvé roky kariéry som bola veľmi chudá a trpela som anorexiou. Bola som doslova polovičná a takmer ste cezo mňa videli. Vyzerala som ako kostra.