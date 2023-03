Koniec jednej éry sa blíži, Chevrolet oficiálne prestáva vyrábať Camaro a dá prednosť elektromobilom

Chevrolet plánuje uviesť na trh rozlúčkovú sériu, ktorá ponesie označenie Collector’s Edition.

Zdá sa, že ďalšej americkej ikone odzvonilo. Kto by to bol pred niekoľkými rokmi povedal, že z tradičných amerických pony cars už zostane k dispozícii len Mustang. Práve to sa stane už budúci rok, pretože po tom, ako Dodge oznámil koniec modelov Charger a Challenger s osemvalcami pod kapotou, rovnaký osud postihne aj Camaro. Chevrolet totiž oznámil, že budúci rok skončí s jeho produkciou, no s nástupcom nateraz nepočíta.

Hoci si automobilka plánuje názov Camaro ponechať a v budúcnosti na trh uviesť model s ikonickým označením, bude to elektromobil. Pravdepodobne to bude úplne iný druh vozidla, ktoré len marketingovo využije silu mena. Chevrolet totiž na rozdiel od konkurenčnej značky Dodge nepotvrdil, že pracuje na nástupcovi amerického športiaka s elektrickým pohonom. Pripraviť sa treba na to, že z niekdajšej osemvalcovej športovej ikony vznikne skôr či neskôr elektrické SUV.

Zdroj: Chevrolet

Chevrolet tak má očividne plán aj z modelu Camaro spraviť osobitný modelový rad, ktorý by združoval niekoľko vozidiel. Presne to sa chystá spraviť s Corvette, ktorej klasické športové vyhotovenie doplní sedan či SUV. Viac nám však automobilka prezradí až neskôr. S istotou nateraz vieme, že Camaro 6. generácie, ktoré predstavili v roku 2015, skončí v roku 2024 bez nástupcu.

Chevrolet plánuje uviesť na trh rozlúčkovú sériu, ktorá ponesie označenie Collector’s Edition. Jej posolstvom má byť odkaz na prvú generáciu zo 60. rokov, k dispozícii pritom bude vo verziách RS, SS aj ZL1. Pri tejto príležitosti nám automobilka začala odhaľovať aj prvé detailné zábery špecialitky. Všetko podstatné sa však dozvieme až v najbližších mesiacoch, pretože už v lete chce Chevrolet prijímať prvé objednávky.