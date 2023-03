KVÍZ: Spoznáš slovenské hrady, zámky a pamiatky iba na základe indícií? 

5 10

K tomu hradu sa viaže povesť o príbehu lásky. Turecký paša Omar sa zamiloval do zajatkyne Štefana Zápoľského Fatimy. Za jej slobodu sľúbil Omar Zápoľskému, že na hrade vykope studňu, vďaka ktorej sa toto miesto stane nedobytné. Spoločne so svojimi 300 druhmi kopali do tvrdej skaly. Trvalo im to tri roky a takmer všetci Omarovi druhova zomreli. Fatimu odviedol domov s odkazom hradnému pánovi: „Zápoľský, vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako tá skala.“ Ku ktorému hradu sa viaže táto povesť?