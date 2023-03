Jennifer Lawrence neúspešne zvádza 19-ročného tínedžera. V komédii No Hard Feelings si zahrá nadržanú ženu

Komédia No Hard Feelings sa do kín dostane už toto leto. Sleduj prvý trailer.

Komédia No Hard Feelings dorazí do kín v júni 2023 a podľa prvého trailera pri tom bude asi dosť ľudí. Ten totiž láka na herečku Jennifer Lawrence. Jej postava Maddie je v snímke na mizine a nechá si od bohatého páru zaplatiť za to, že sexuálne zvedie ich syna, ktorý sa stráni spoločenského kontaktu.

Maddie robí všetko pre to, aby sa mu zapáčila, no ako sama hovorí, ten chlapec je nemožný. Okrem šteklivých scén so sexy herečkou sa diváci môžu tešiť aj na zábavnú atmosféru, niekoľko podarených vtipov a sympatických hercov.

Režíroval Gene Stupnitsky (Good Boys) a okrem Lawrence si v komédii zahral aj Matthew Broderick (Ferris Bueller’s Day Off).