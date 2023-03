Užitočné tipy na jarnú údržbu rodinného domu

Prvý jarný deň je už za dverami a s ním prichádza aj čas na údržbu rodinných domov. Kto začiatkom roka nepodcení starostlivosť o dom a jeho okolie, ten môže v lete pokojne žiť a relaxovať v krásnom prostredí. Čím začať prípravy na novú sezónu?

Rozhodli ste sa na jar zrenovovať rodinný dom – obnoviť fasádu, opraviť strechu, zveľadiť oplotenie a okolie bazéna? Pokiaľ sa chystáte obnoviť fasádu, nepodceňte výber omietky a fasádnych farieb. Pri oprave strechy dbajte na kvalitu strešnej krytiny, na precíznu montáž škridiel aj klampiarskych prvkov. A aby vám všetky remeselné práce išli ľahko od ruky, nepodceňte nielen voľbu materiálov, ale ani výber vhodných pracovných pomôcok. Pri stavebných úpravách budete potrebovať nielen kvalitný rebrík, ale aj lešenie, ktoré zjednoduší všetky práce na rodinnom dome a v jeho okolí.

Renovácia oplotenia

Ako sa na jar postarať o oplotenie rodinného domu? Betónové ploty si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Betónové ploty montáž si vyžadujú len prvotnú odbornú výstavbu. Pravidelnú renováciu však potrebujú ploty drevené a kovové. Na jar je najprv potrebné z povrchu dreveného plota odstrániť prach či iné nečistoty a pred hnilobou ochrániť drevo impregnačnými prípravkami. Poškodené časti plota treba vytmeliť tmelom a potom drevo natrieť. Na náter kovového oplotenia je možné použiť rôzne farby, no povrch je nutné najprv ošmirgľovať a odstrániť z neho hrdzu. Na náter kovu sa dajú použiť syntetické, vodou riediteľné, epoxidové alebo polyuretánové farby. Nezabudnite však, že na väčšie plochy je dobré voliť širšie štetce.

Zdroj: Dreamstime

Vodné radovánky

Aj rodinný bazén si vyžaduje pravidelnú údržbu. Údržba bazéna má tri hlavné fázy – jarná príprava na sezónu, pravidelná starostlivosť počas prevádzky a zazimovanie bazéna. Pravidelná údržba bazénovej vody počas sezóny spočíva v priebežnom odstraňovaní hrubých nečistôt z vodnej hladiny a v čistení. Odporúčanú teplotu vody na kúpanie je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi – inštaláciou výmenníkov tepla, plynovými alebo elektrickými ohrievačmi, no aj solárnym ohrevom. Aj vonkajšiu sprchu pri bazéne je možné voliť buď solárnu, alebo s klasickým zásobníkom vody. Modely s klasickým zásobníkom vody disponujú aj bezdotykovým ovládaním, no solárna sprcha vodu ohrieva bez toho, aby rodina musela siahnuť do peňaženky. Solárna sprcha je vítaným pomocníkom od jari do jesene a zvyšuje komfort každého domu. Na pozemku ju možno osadiť buď napevno, alebo variabilne, ak sa zvolí prenosný model. Umiestnenie solárnych spŕch v exteriéri však musí byť vždy na vhodných slnečných miestach.