Navštívili sme legendárnu retro treskáreň: povinný small talk s predavačkou, nevábna placka, no aj top tresky a naložený parižák

Treskáreň na Herlianskej nájdeme na rohu budovy obchodného domu Helios, ktorý statočne odoláva zubu času, i keď pôsobí ako socialistický skanzen. Navštevuje ju verná a špecifická klientela, vďaka ktorej priazni prežíva v bezprostrednom susedstve vychytenejších podnikov ako Mint či Ružinovská Klubovňa. „Je to rarita. Obchodov ako ten náš je čoraz menej a nič takéto nenájdete ani v Česku,“ hovorí predavačka Miroslava.

Najnostalgickejší návštevníci si do prevádzky prichádzajú postáť už od 80. rokov. „Otvorili, keď ste vy ešte neboli na svete. Veľkým rozdielom oproti konkurencii je to, že si tu vážia robotu a starajú sa o tovar. Keby to nebolo dobré, ľudia by sa nevrátili,“ vraví nám spokojný šesťdesiatnik.

Treskáreň na Herlianskej. Zdroj: Refresher/Eduard Stakbauer

Zaujíma ho, kedy má nabudúce prísť, aby sa mu ušlo viac kusov rybieho filé. Patrí totiž k väčšine zákazníkov, ktorí si jedlo berú zabalené na konzumáciu doma. „Majú tu aj skvelé zavináče, tie si však nedám. Oči chcú, ale žalúdok už nie...“ utrúsi pri odchode.

Šalátový bar na slovenský spôsob

Názov treskáreň, samozrejme, tak trocha klame, keďže okrem dvoch druhov ikonického majonézového šalátu toho môžeš ochutnať omnoho viac. Ponuku chladeného pultu rozširuje až zdvojnásobuje sortiment mrazených výrobkov, z ktorého si môžeš vybrať aj žraločí steak. Priamo na mieste pritom nevyrábajú nič, a to ani špeciál na zahriatie počas zimných mesiacov – dennú polievku.

Za dva taniere sme zaplatili 11,20 eura. Zdroj: Refresher/Eduard Starbauer

Po neprekvapivom bestselleri v rebríčku obľúbenosti nastupuje parížsky a vajíčkový šalát, ktorý sa počas našej návštevy dokonca celkom vypredal.

