FOTO: Najnovšia kampaň Calvin Klein s Michael B. Jordanom je poriadne horúca. Herec sa za fotky ospravedlňoval svojej mame

Calvin Klein svojou novou kampaňou 2023/2024 uviedol do rozpakov celý internet. Do ikonickej spodnej bielizne sa tentokrát obliekol herec Michael B. Jordan. Čiernobiele fotky nafotilo legendárne duo módnych fotografov Mert Alas a Marcus Pigott. Telo herca už zaplavili billboardy v uliciach Kalifornie, no zvyšok kampane bude odhalený až 15. marca.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Calvin Klein (@calvinklein)

„Hneď ako som videl výsledok kampane, musel som okamžite zavolať mame a ospravedlniť sa jej. Viete, moje ,veci‘ teraz uvidia všetci na ulici,“ vtipkoval herec na premiére filmu Creed III.

Michael B. Jordan je oblečený len do klasickej spodnej bielizne, na ktorej nechýba pásová guma s logom Calvin Klein. Ide o najznámejšie modely inšpirované kolekciou z roku 1996 Athletic a Modern Cotton. Kampaň okrem kolekcie a vyšportovaného tela oslavuje aj hercovu kariéru a energickú osobnosť.

Na fotky vtipne reagovali dokonca aj muži. „Môžete s tým, prosím, prestať? Moja priateľka je o krok bližšie k tomu, aby sa so mnou rozišla zakaždým, keď tie fotky vidí,“ vtipkuje pod príspevkom používateľ na Instagrame. „Kúpim si to, ale iba ak mi k tomu zabalíte aj Michaela,“ rozplýva sa fanúšička.

