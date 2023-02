Móda REFRESHER: Boli sme sa pozrieť, ako sa obliekajú mladí ľudia na fashion weeku v Londýne, takýto streetstyle doma neuvidíš

Maratón svetových fashion weekov na obdobie jeseň-zima 2023 sa na týždeň presunul do veľkolepej londýnskej metropoly a Refresher bol pri tom. Okrem toho, že sme ti priniesli rozhovor so slovenskou dizajnérkou Matou Durikovic a reportáž z jej prehliadky na London Fashion Weeku, stihli sme pre teba zmapovať backstage, urobiť outfit check a zozbierať tie najlepšie streetwearové outfity.

Okrem vintage lookov sa fashionisti chválili vlastnými značkami, šialenými farebnými kombináciami a výstrednosťou, ktorá bola v artovej štvrti Londýna Hackney priam povinnou jazdou. Toto sú outfity, ktoré nás oslovili najviac.

@phenixsoul

V outfite, ktorý ti prinášame hneď na úvod, nenájdeš veľké značky, no rozhodne mu nechýba nádych luxusu. Londýnska modelka Lyric Mariah, ktorá ťa na Instagrame privíta okázalosťou a dokonalými fotkami z najvychytenejších miest anglickej metropoly, nám s úsmevom prezradila: „Všetko je zo sekáča.“

Londýnsky fashion week bol plný šialených aj elegantných outfitov. Milovníci módy nič nenechali na náhodu a mnohí z nich sa poriadne vyhrali s hairstylom aj make-upom. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Kapucňa s originálnym účesom tvoria perfektnú symbiózu a modelke pridávajú na tajomnosti. Pozornosti neuniknú ani výrazné náušnice v tvare kríža, no ani lodičky so striebornou brošňou, z ktorých vytŕčajú pančuchy Nike. Keby sme generáciu Z vzali na kráľovsky dvor, zrejme by to nevyzeralo inak.

@b0tchh a quinicki_

Nezabudnuteľnou dvojicou fashion weeku bol nepochypne aj GONE BOY s módnou stylistkou Nicki. Kým on sa obliekol do vlastnej značky Gone Club, odkiaľ pochádza bunda, okuliare aj šiltovka (spodný diel, ako aj kabelka sú zo StepCorrectUk), Nicki pri pózovaní stihla prehodiť, že jej nohavice s farebnými vreckami sú od Prady.

V Londýne nás zaujali najmä outfity dvojíc. Mnohé z nich predviedli kožu, vintage, ale aj luxusné modely dizajnérskych značiek. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Dvojica sa perfektne zladila, GONE BOY mal so sebou aj modrú kabelku, ktorá dopĺňala Nickine nohavice.

@abigalemasters

Jeden z najvýraznejších lookov na fashion weeku s neprehliadnuteľnými prvkami cottagecoru predviedla práve fashionistka Abi. „Milujem vintage, zrejme to vidno,“ hovorí a pri konverzácii o outfite nám venuje svoju najlepšiu pózu.

Abi sa netají tým, že miluje vintage. Na LFW predviedla jeden z najlepších outfitov. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Ružový handmade klobúk si zaobstarala od anglickej značky AFTAYOUTH, farebný pásikavý sveter zase od dizajnérskej vintage značky Vival Studios. Kockované šaty, ktorých vrch sa skrýva pod svetrom, pochádzajú zo showroomu BLACK PR, pričom topánky sú od udržateľnej značky MARBU, obľúbenej u generácii Z. Odvážny mix farieb a vzorov prekvapivo nepôsobí „too much“, ale naopak ako dokonale premyslený moodboard.

@lucyshentonyo

Lucy Shenton, hudobníčka a fashionistka prišla na módne prehliadky Fashion Scout spolu s blogerkou Abi. Zbožňujeme kombináciu červenej, oranžovej a žltej. Prekvapujúcim, no úspešným oživením celého looku je práve kabelka.

V uliciach Londýna nechýbala počas fashion weeku ani poriadna dávka printových materiálov a výrazných farieb. Na prvý pohľad nekombinovateľné kúsky dokázali vytvoriť hravý matfch, ktorý nás na prvý pohľad upútal. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Čakajúc na prehliadku Felixa Blendisha, nám stihla v rýchlosti prezradiť, že koženkový komplet si zaobstarala v ateliéri Abigail Naomi a top u ʇıqɐH ɟo sʎoqʍoƆ (čítaj ako Cowboys of habit).

@lalaroswess a @jayostream

Jednou z najlepšie oblečených dvojíc fashion weeku bola nepochybne modelka Lala Roswess a hudobník a producent Sony Music UK JAYO. Lalin dokonalý outfit, v ktorom vynikol oranžový denimový komplet, ako aj zvyšok outfitu vrátane kabáta a čižiem, pochádza od anglickej nezávislej značky BADÉ.

London Fashion Week nám ukázal nový rozmer toho, čo to znamená couple goals. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Vďaka odhalenému dekoltu a premyslenému účesu mohol vyniknúť aj masívny náhrdelník s náušnicami. JAYO sa k frajerke zladil červenou koženou bundou od boohooMAN a nohavicami z ASOSU.

@tracyroselondon

Dizajnérka Tracy Rose nás v prvom momente zaujala obrovským perovým klobúkom, ktorému nechýbal výrazný strieborný detail.

Pozornosť na seba pútali aj klobúky. Štastie sme mali aj na dizajnérku Tracy Rose. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová



Patrične k nemu zladila aj metalické šaty s kvetovými aplikáciami a nezabudla sa pochváliť tým, že oba modely pochádzajú z jej vlastnej rovnomennej značky. Pútačom pozornosti bol aj žltý plášť, dokonalá charizma a londýnsky akcent. Tento outfit sme si na našom zozname nemohli odpustiť.

@momentsabloom

Ďalší outfit, ktorý dokonale vystihuje anglický vintage, predviedla londýnska blogerka Amy Sarah. „Vintage je moja láska. Skoro všetko, čo na mne vidíte, je vintage. Bunda tiež, vyrobila ju značka House of Sunshine. Kabelka je však od Vivienne Westwood,“ prezradila štýlová fashionistka, ktorá do svojho looku zaradila dobový top a sukňu, prvky riasenia a vrstvy čipky.

Tohtoročný londýnsky fashion week ovládli najmä vintage outfity. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Čierno-biely náhrdelník pridal Sarah vzdušnosť a čižmy zladené s kabelkou tento špecifický, no vydarený look nakoniec zjednotili.

@davidoffsal

Milovník módy, farieb a šéfredaktor časopisu GOLDFOIL MAGAZINE David stavil na výrazné farby. Na svojom Instagrame, ale aj v živote sa riadi mottom Prečo byť nudný, keď môžeš byť ikonický? a nám bolo hneď od začiatku jasné, že nudnosť s ním nemá nič spoločné.

Na londýnskom fashion weeku sa na prehliadky Fashion Scout prišli pozrieť londýnsky blogeri aj influenceri. Na Instagrame im nechýba kvalitný počet followerov. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

V modrom blejzri a bledomodrých nohaviciach sa v dave milovníkov módy v Londýne výrazne odlíšil. Najpútavejšou časťou outfitu je však biela košeľa s viktoriánskym golierom, ktorú si musíme zohnať tiež... David nám prezradil, že jeho outfit je skombinovaný z modelov ateliéru Juna, ale aj zo značky ZARA.

@iamdanielauribe

Do outfitu podnikateľky a dizajnérky topánok Daniely Uribe sme sa zamilovali na prvý pohľad. „Celý outfit som kúpila v jednom perfektnom obchode v Miami, jeho meno mi však akurát nepríde na rozum. Na nohách mám strieborné lodičky vlastnej značky Daniela Uribe Official,“ prezradila nám fashionistka, ktorá sa vyhrala nielen s kontrastom farieb, ale aj s líniami jednotlivých častí outfitu.

V topánkach vlastnej značky sa ukázala aj dizajnérka Daniela Uribe. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Kým čierny korzet dodáva celému looku na sexepíle, ružový špicatý trenchcoat sa zase stará a dotyk luxusu. Pútačom pozornosti bol bez pochýb aj strieborný vlasový doplnok, ktorý nezabudla zladiť s trblietavou kabelkou a topom.

@nyokki.ho a @yvonnechua

Na prehliadkach Fashion Scout China sme natrafili aj na celebrity z Malajzie. Napravo vidíš Yvonne Chua, ktorá je známou mediálnou osobnosťou a youtuberkou. Na fashion weeku predviedla perfektný look v kráľovskej modrej od malajzijskej značky Kittie Yiyi. Na nohách nemôžeš prehliadnuť tenisky Louis Vuitton.

V Londýne nás zaujali aj malajzijské outfity. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Kým outfit Yvonne pôsobil luxusne a zároveň smart a rovnako sa jej podarilo dať dôraz na hairstyle, modelka a blogerka Nyokki predviedla romantický look od malajzijskej značky MAGlifestyle a srdiečka na tope nápadne zladila s makeu-upom. Dvojicu, ktorá sa k sebe nezabudla zladiť, sme z outfit checku nemohli vynechať.

@nataliachamova

Módna blogerka Natalia Chamova z Brightonu miluje vo svojom šatníku minimalizmus a ženské prvky.

V uliciach Londýna sme počas fashion weeku vypátrali aj elegantné a minimalistické outfity. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová



Po poriadnej dávke šialených a extravagantných outfitov sa ti tento look možno bude zdať príliš jednoduchý, no my sme sa zamilovali do originálnej kombinácie farieb a koženkového materiálu so saténovými lodičkami. Natalia so svojím outfitom z ASOSU hlása, že v jednoduchosti je krása.

@sabozilard

Fashionista a milovník gotiky Zilard Sabo, ktorý sa ukázal na prehliadke slovenskej dizajnérky Mati Durikovic, neváhal pri outfit checku pre Refresher zájsť do detailov. „Na sebe mám spodnú bielizeň vlastnej značky Zilard Sabo,“ povedal.

Na fashion weeku v Londýne sa viacerí účastníci predviedli v modeloch vlastných značiek. Výnimkou nebol ani Zilard Sabo. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Jeho portfólio tvoria pánske slipy, ktoré sú bohaté na luxusné brošne, perly či polodrahokamy. O zvyšok outfitu, ktorému kraľuje čierna, sa postarala futuristická značka SZABO SIHAG. Okrem romantického efektu, ktorý vytvárajú rukávy a sukňa z organzy, oceňujeme kombináciu dramatických slnečných okuliarov s okázalým účesom a kruhovými náušnicami.

@arinaeagle

Módna stylistka a blogerka Arina Orlova predviedla na londýnskom fashion weeku dokonalú kombináciu ženskosti, elegancie a sexepílu. Viditeľne najluxusnejším prvkom outfitu je zelená kabelka Balenciaga s potlačou kože krokodíla – jej cena sa pohybuje okolo 1 950 eur.

Božský outfit Ariny Orlovej dotvárala kabelka Bottega Veneta, nezabudla ju zladiť s rukavičkami. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová



Zvyšok outfitu od značky MITHRIDATE, ktorú založil Demon Zhang, ponúka dokonalú symfóniu rôznorodých materiálov či vzorov, ako aj vizuálne pútavú farebnú paletu.

@mayamonetofficial

Na záver prinášame jeden z najhravejších outfitov fashion weeku. Spája rôzne trendy, rôzne štýly, a predsa to všetko celé hrá dokopy.

Blogerka Maya Monet predviedla na fashion weeku v Londýne jeden z najviac fancy lookov. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Blogerka a Fashionistka Maya Monet poňala ako základ svoj outfitu bielu farbu, ktorá v jej podaní naberá nový rozmer. ASOS sukňa s krinolínou už s z diaľky kričí „regentcore“, denimový korzet značky Nasty Gal zase Y2K fashion.



Skvelou voľbou je, naopak, basic košeľa (ASOS) a bodkou na záver kamienkový náhrdelník písmena M. Ideálnym kontrastom na londýnsky fashion week je aj ružová romantická kabelka a čierne masívne combat čižmy. Celé by to však nebolo ono bez slnečných okuliarov (House of Juniors) a ikonických copíkov.

