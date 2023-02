Slovák z východu sa najviac tešil na mužské semenníky. Ľuďom ponúkal, že ich zavraždí a zje

Manžel, otec dvoch detí, vrah a údajne aj kanibal. Matej Čurko v rokoch 2010 až 2011 zabil dve ženy, ktoré už nechceli viac žiť. Muž prezývaný kanibal z Kysaku im sľúbil, že ich zavraždí a za odmenu si nechá ich telo, ktoré skonzumuje.

Prvýkrát vraždil už ako 13-ročný, keď bodol o dva roky mladšieho suseda. Po predčasnom odchode zo psychiatrie na nátlak rodiny sa jeho duševným zdravím nikto viac nezaoberal.

Kde mohla nastať chyba a dalo sa vraždám v prípade ambulantnej liečby predísť? O téme sme sa rozprávali s klinickými psychologičkami Zuzanou Šofranekovou a Lenkou Sarneckou z platformy ksebe.sk.

Matej Čurko. Zdroj: Strelecký klub Podhradová

Chcel zomrieť, preto reagoval na inzerát kanibala

Švajčiar Markus Dubach sa pohrával s myšlienkou samovraždy. Na internete prostredníctvom bizarného inzerátu kontaktoval údajného kanibala, ktorý s ním komunikoval cez mailovú adresu kanibm@volny.cz (skratka pre Kanibal Matej – pozn. red.). Išlo o Slováka Mateja Čurka, ktorý cudzincovi sľúbil, že ho zabije, ale vyhradil si právo na to, aby mohol zjesť časti jeho tela.

Plán Slováka znel nasledujúco – dvojica spolu pôjde do lesa pri Kysaku, kde vrah Dubacha omámi a bodne ho do srdca. Podobným spôsobom už podľa mailovej komunikácie v minulosti zabíjal, takže to pre neho nemal byť problém.

Cez e-maily Švajčiarovi písal o vzrušení, ktoré pociťuje pri zápachu a jedení ľudského mäsa. Priznal sa mu tiež, že ešte nikdy neochutnal muža. Najviac sa preto tešil na jeho pohlavné orgány. Markus Dubach nebral ich konverzáciu istý čas vážne. Čurko mu preto ako dôkaz poslal fotografie častí ženského tela. Opisoval mu tiež, ako postupuje pri príprave ľudského mäsa.

M.Č: „Ako ti mám dokázať, že som tvoj vrah a nie tvoj záchranca? To ti mam do p**ele poslať fotku tej ženskej čo som zapichol ako dôkaz že som vrah?“



Lucia: „Dobre. Som zvedavá.“



M.Č. „Moc na nej neuvidíš. V podstate len hrudník s ranami od noža“.



– citácia chatovej komunikácie Mateja Čurka s jednou z obetí menom Lucia

