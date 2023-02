9 zaujímavostí o Singapure: Ak do krajiny prepašuješ túto obyčajnú pochutinu, hrozí ti pokuta 68-tisíc eur aj väzenie

Obrovské mesto a krajina v jednom. Singapur sa rozprestiera na neveľkom území, jeho plocha tvorí iba niečo vyše 700 štvorcových kilometrov. Napriek tomu je domovom pre viac ako 5 miliónov obyvateľov, čo je číslo porovnateľné s naším Slovenskom. Svojou veľkosťou by sa zmestil do našej krajiny viac ako 65-krát.

Singapur je plný kontrastov. Ku klíme tropického dažďového pralesa, neustále vysokým teplotám a tej najzelenšej prírode na každom kroku sú dokonalým protipólom moderné výškové budovy a búrlivý nočný život. Tento mestský štát toho však ponúka oveľa viac, a ak ťa zaujíma napríklad to, prečo by si tam nemal vypľuť žuvačku a prečo ťa kúpa vyjde extrémne draho, čítaj ďalej.

FAKT č. 1: V Singapure bola založená Svetová organizácia toaliet

Svetová organizácia čoho? Toaliet? Áno, presne tak. V roku 2001 vydal Singapur návrh vyhlásiť 19. november za Svetový deň záchodov. Túto myšlienku podporilo 122 krajín, vďaka čomu neskôr vznikla Svetová organizácia toaliet. Ak ti to však príde vtipné, vedz, že to nie je žiadna zábavka. Organizácia slúži na to, aby riešila svetovú hygienickú krízu tým, že krajinám poskytne čisté a bezpečné toalety pre všetkých.

FAKT č. 2: Singapurčania hovoria dialektom zloženým zo štyroch jazykov

Okrem toho, že sa v Singapure dohovoríš po anglicky, čínsky, malajsky a tamilsky, domáci sa dohovoria aj vlastným dialektom, ktorý nazývajú singlish. Názov vznikol spojením slov Singapur a english, čo vo výsledku tvorí singapurskú angličtinu. Jednou z mnohých čŕt, ktorými sa jazyk vyznačuje, je prípona „lah“ na konci niektorých anglických slov.

Najluxusnejší hotel v Singapure má na streche najdlhší bazén na svete a ponúka úchvatný výhľad na panorámu mesta. Zdroj: Unsplash/Hu Chen

FAKT č. 3: Síce sa v Singapure nemenia ročné obdobia, časových pásiem vystriedal mestský štát už niekoľko

Kedysi Singapurčania presúvali zimný čas na letný, podobne ako to máme vo zvyku my. Síce posúvaniu času u nich odzvonilo, zrejme sa im páčilo meniť časové pásma, v ktorých sa krajina nachádzala.

Singapur mal v rokoch 1905 až 1932 sedemhodinový náskok pred greenwichským časom. Neskôr, medzi rokmi 1933 až 1941 posunuli čas 20 minút dopredu a v rokoch 1941 až 1942 o ďalších 10. Počas japonskej okupácie v druhej svetovej vojne opäť posunuli čas o hodinu a pol dopredu, aby sa zosúladili s Japonskom.

Po skončení vojny vrátili čas na predošlý a nakoniec ho v roku 1982 zosynchronizovali s malajzijským. Ktovie, či vlastne vedia, koľko je hodín.

Pozeráš sa na letisko v Singapure, ktoré v sebe ukrýva obrovský vodopád, les či 24-hodinové kino zadarmo. Zdroj: Unsplash/shawnanggg

FAKT č. 4: Nachádza sa tu druhé najlepšie letisko na svete

Napriek tomu, že letisko Changi v Singapure si oproti minulému roku pohoršilo o jednu priečku, stále ti toho ponúka neúrekom. Pri jeho návšteve si nebudeš ani len myslieť, že sa vôbec nachádzaš na letisku, možno práve preto sa stalo samostatnou obľúbenou destináciou turistov. Tí ho navštevujú nielen vtedy, keď majú naplánovaný odlet alebo prílet, ale aj v bežných dňoch. Prečo?

Zrejme to bude jedinečnou architektúrou a vnútorným zariadením. Nachádzajú sa tu lesy, obrovský vnútorný vodopád, park s rozlohou 14-tisíc štvorcových kilometrov či motýlia záhrada. Toto všetko je ukryté pod masívnou sklenou kupolou. Aby toho nebolo málo, nájdeš tu aj 24-hodinové bezplatné kino, strešný bazén či vírivku s výhľadom na vzletové a pristávacie dráhy.

V Singapure je vlastníctvo auta obmedzené, preto sú ceny áut vyššie. Zdroj: Unsplash/Goh Rhy Yan

FAKT č. 5: Ak chceš v Singapure vlastniť auto, musíš si poriadne priplatiť

Ešte šťastie, že je tu každý milionárom. Ale seriózne. Už v úvode sme spomínali, že sa približne rovnaký počet obyvateľov, ako máme my na Slovensku, rozprestiera na 65-násobne menšej ploche. To znamená, že je tu naozaj natlačených veľa ľudí, čo viedlo k obmedzeniu vlastníctva súkromného auta. Krajina tak chce eliminovať zápchy a znečistenie. Autá v Singapure preto stoja 2-krát viac ako v iných krajinách.

FAKT č. 6: Vznikla tu prvá nočná zoologická záhrada

Prvýkrát sa jej brány otvorili v roku 1994 a v súčasnosti v nej môžu návštevníci z celého sveta pozorovať viac ako 900 nočných živočíchov v ich prirodzenom prostredí. ZOO sa nachádza v dažďovom pralese a vidieť tu môžeš napríklad leopardy, ako si v noci hľadajú potravu, majestátne levy, ktoré si vychutnávajú večeru, či menšie cicavce ako veveričky či netopiere. Po zoologickej záhrade ťa prevezie električka, no môžeš z nej aj vystúpiť a prejsť sa po štyroch peších trasách. V prvom rade však nesmieš mať strach z tmy, lebo ako sa hovorí, kto sa bojí, nesmie ísť do dažďového pralesa.

FAKT č. 7: V Singapure sú zakázané žuvačky aj žuvací tabak

Na zozname vecí, ktoré si do krajiny nesmieš priniesť, sú okrem zapaľovača v tvare pištole aj žuvačky a žuvací tabak. Výnimkou sú jedine žuvačky používané na isté liečebné procedúry. Zákaz žuvačiek je v krajine na ochranu pred prípadnými škodami, ktoré môžu spôsobiť na verejnom majetku.

Problém predstavujú aj pri udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách. Okrem estetických problémov sú tu aj zdravotné aspekty, keďže prehltnutá žuvačka môže spôsobiť tráviace problémy. Zákaz žuvačiek tu platí od roku 1992.

Ak by si sa snažil žuvačky do Singapuru prepašovať, dostaneš pokutu približne 68-tisíc eur a hrozia ti dva roky väzenia. Ak ťa prichytia žuť žuvačku, tak môžeš dostať pokutu 700 eur.

Okrem moderných výškových budov uvidíš v Singapure aj tradičné historické farebné domčeky. Zdroj: Unsplash/Winel Sutanto

FAKT č. 8: V Singapure nie sú drahé len autá, ale aj bežné potraviny či nájom

Priemerné mesačné výdaje štvorčlennej rodiny v Singapure bez nájmu činia takmer 4-tisíc eur. Pri jednej osobe je to viac ako tisícka mesačne. V percentách je tento mestský štát v priemere o 69,8 percenta drahší ako Bratislava, pričom nájom je drahší v priemere o 371,6 percenta.

Podľa stránky Numbeo si tu priplatíš aj za bežné potraviny v obchode. Napríklad za mlieko a ryžu zaplatíš takmer 4 € a za kilo hovädzieho mäsa takmer 30 €. Balenie 20 cigariet ťa vyjde iba niečo viac ako 14 €. Zdá sa, že v Singapure sa ti teda oplatí viac fajčiť ako jesť.

Ceny nájmov sa takisto v Singapure pohybujú medzi tromi až ôsmimi tisíckami. Napríklad za jednoizbový byt mimo centra zaplatíš v priemere len o trošku viac ako tritisíc. Za jednoizbák v centre si už však priplatíš o tisícku viac. Trojizbový byt v centre mesta ťa vyjde viac ako 8,5-tisíc, pričom na okraji mesta je to iba o pár stovák viac ako 5-tisíc.

Pri vysokých cenách treba však brať do úvahy aj to, že Singapurčania zarábajú viac. V priemere mesačne zarobia v prepočte približne 6,5-tisíc eur.

FAKT č. 9: Najesť sa choď do „táckarne“

Singapur je multikultúrne mesto, čo predpovedá bohatú zmes náboženstiev a zvykov, no rovnako aj pestrú kuchyňu. Ak sa v Singapure ocitneš, zabudni na klasické reštaurácie, to najlepšie jedlo nájdeš v obyčajných tržniciach. Nájdeš ich po celom meste, no najlepšie sú, samozrejme, v centre. To najznámejšie je Newton Food Centre, ktoré si možno pamätáš z americkej komédie Crazy, Rich Asians. Vo foodcourtoch nájdeš zmes čínskej a thajskej kuchyne, ale aj pestrý výber svetových jedál.

