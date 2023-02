Adam Driver sa zahrá na Joela z The Last of Us. Na Zemi pred 65 miliónmi rokov bude brániť malé dievča pred dinosaurami.

Astronaut Mills (Adam Driver) a jeho spolupasažierka Koa (Ariana Greenblatt) sa po zrážke s asteroidom dostávajú na Zem. Nanešťastie sa však vrátili v čase o 65 miliónov rokov a musia bojovať o život s dinosaurami. V akčnej ukážke z tohtoročného Super Bowlu vidíme, ako dvojica zápasí s okrídlenými prehistorickými zvieratami a uteká pred gigantickým tyranosaurom.

Premiéra akčného sci-fi trileru 65 je plánovaná na 10. marca 2023. Pôvodne mal mať film premiéru o týždeň neskôr, no zbytočne by kolidoval so Shazam! Fury of the Gods. Vo filme si okrem Greenblatt a Drivera zahrá Chloe Coleman.

O réžiu sa postarali Scott Beck a Bryan Woods, scenáristi si-fi hororu A Quiet Place. Novinku 65 bude okrem iných produkovať slávny režisér Sam Raimi (The Evil Dead, Army of Darkness, A Simple Plan a Spider-Man).

