Nechceš darovať na Valentína sklamanie? Tieto darčeky radšej nechaj v obchode

Plyšoví mackovia, červené ruže a bonboniéry v tvare srdca? Radšej ich v obchode obíď, keď chceš svojej láske urobiť na Valentína radosť. Prieskum zo sociálnych sietí od Huawei totiž ukázal, že väčšina opýtaných očakáva na sviatok zamilovaných originálnejšie darčeky a aktivity. Inšpiruj sa výsledkami prieskumu.

Už žiadne kvety a čokolády

Až 58 % opýtaných sa v prieskume vyjadrilo, že ich partner nevie, čo by na Valentína chceli dostať. Tradičné a klišé darčeky ako kytica a čokoláda zo supermarketu úplne pohoreli. Podľa prieskumu by až 80 % opýtaných na Valentína radšej dostalo niečo, čo vydrží dlhšie ako pár dní.

Síce si Valentín spájame s nežnosťami, romantikou, so sladkosťami a s kvetmi, praktické darčeky, ktoré splnia potreby partnerky či partnera obstáli v prieskume lepšie. Nový telefón, lebo ten starý už doslúžil, alebo nové smart hodinky do fitness centra či slúchadlá na cestovanie sú valentínskym darčekom, ktorý stojí za pozornosť. Keď zvažuješ, že svoju polovičku obdaruješ hodnotne a „trvanlivo“, využi špeciálnu valentínsku ponuku od Huawei na vybrané smart technologické hračky, ktoré skutočne potešia.

Až 72 % párov sa na tradičnom rande „nudí“

Prieskum spoločnosti Huawei, ktorý sa konal medzi slovenskými a českými respondentmi, odhalil, ako sa menia zvyky moderných párov na sviatok svätého Valentína. Až 72 % opýtaných sa zhodlo na tom, že tradičné rande ich už nebaví a namiesto neho by radšej zažili niečo originálne a vzrušujúce.

Zabudni teda na „povinnú jazdu“ v podobe večere a zober svoju lásku na Valentína do zábavného parku, na lezeckú stenu či na ľadopád – skrátka na aktivity, ktoré do žíl vlejú poriadnu dávku adrenalínu. Vedz, že takto svoju polovičku prekvapíš originálnym zážitkom, na ktorý tak skoro nezabudne. Navyše na otázku, či páry uprednostňujú prekvapenia alebo vopred naplánované večere, odpovedalo až 81 % respondentov v prospech prekvapení. Čo by to však malo byť?

Vytváraj romantické chvíle a zachyť ich vďaka technológiám

Prieskum od Huawei ukázal, ako sa vyvíja moderné randenie a že technológie môžu pomôcť párom vytvárať, zachytávať a znovu prežívať romantické chvíle, ktoré im zostanú na pamiatku po celý život. Súčasne prichádza s atraktívnymi zľavami na vybrané produkty práve pri príležitosti sviatku zamilovaných. Má tvoja polovička rada seriály či obľubuje tvorivé chvíľky s digitálnym perom a tabletom?

Tablet Huawei MatePad 11 teraz môže byť tvoj za zvýhodnenú cenu 365 eur. Až 63 % párov sa spoločne stará o svoje zdravie a kondíciu. V takom prípade určite polovička ocení hodinky Huawei Watch GT 3 Pro v dámskej verzii len za 345 eur, pánska verzia stojí po novom len 305 eur. Vo zvýhodnenej ponuke však nájdeš aj množstvo ďalších smart hodiniek – napríklad Huawei Watch Fit za 77 eur či Huawei Watch GT 3 v dámskej aj pánskej verzii už od 195 eur.

Hudobní nadšenci si prídu na svoje vďaka slúchadlám Huawei FreeBuds Pro 2, ktoré v aktuálnej zľave môžu byť tvoje za 179 eur, či novinke Huawei FreeBuds 5i s bezkonkurenčnou kvalitou zvuku vo svojej cenovej kategórii za 99 eur. Skvelý pomer ceny a výkonu ponúknu aj Huawei FreeBuds SE za neodolateľných 41 eur.

79 % párov si rado zachytáva spoločné chvíle na fotkách či videu. V takom prípade je ideálnym tipom na darček smartfón so špičkovým fotoaparátom – Huawei Mate 50 Pro, ktorý teraz kúpiš v zľave za 1 219 eur. Štýlový telefón pre milovníčky a milovníkov sociálnych sietí Huawei nova 10 Pro je v zvýhodnenej cene za 650 eur. Ponuka platí do 19. februára u vybraných maloobchodných predajcov.

Vyhraj štýlový smartfón a luxusné smart hodinky

Huawei si pri príležitosti sviatku zamilovaných pre fanúšikov pripravil možnosť vyhrať hodnotnú cenu. Stačí do komentára pod príspevok na Facebooku napísať, s kým tento rok budeš tráviť Valentína, a si v hre o smartfón Huawei nova 10 Pro a exkluzívne dámske smart hodinky.

Súťaž trvá od 9. februára do 13. februára do polnoci. Šťastného výhercu oboch technologických vychytávok vyžrebuje Huawei na Valentína, teda 14. februára 2023.

