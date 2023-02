Súťaž pre fanúšikov Avengers: Vyhraj zájazd do Avengers štúdia v Disneyland® Paris a ďalšie zaujímavé ceny

Všetci milovníci Avengers by sa mali mať na pozore. Svet Marvelu a jeho ikonické postavy ožívajú vďaka značke Coca-Cola a jej limitovanej edícii pripravenej pri príležitosti stého výročia Disney.

Superhrdinovia čakajú nielen na obaloch plechoviek a fliaš, ale aj v skutočnom svete kúziel, kam sa môžeš ísť pozrieť aj ty. Coca-Cola a Disney spúšťajú spotrebiteľskú súťaž, ktorej hlavnou výhrou je zájazd pre štyroch šťastlivcov a ich rodiny. Stačí si kúpiť nápoj Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite alebo FuzeTea a zapojiť sa do súťaže o lákavé ceny v Coke aplikácii. Hlavnou výhrou je práve výlet do Avengers štúdia v Disneyland® Paris. Nepremeškaj šancu uvidieť na vlastné oči neohrozeného Iron Mana, Kapitána Ameriku alebo prvotriednu agentku Čiernu vdovu.

Ako na to?

Naskenuj QR kód z obalu fliaš či plechoviek, zadaj PIN spod viečka a skús vyhrať niektorú zo stoviek odmien. Súťažiť sa bude aj o ceny pre filmových nadšencov, ktorí určite ocenia otočný televízor či prenosný projektor Samsung, alebo popkornovač. Podrobnejšie informácie o súťaži nájdeš tu.

Zdroj: Coca-Cola

V Avengers kampuse v Disneyland® Paris sa návštevníci stretnú so všetkými ikonickými hrdinami, ktorí aktuálne hľadajú nových regrútov do svojich tímov. Vďaka najnovším technológiám sa môžeš aj ty preniesť do misií Marvelu a zachrániť svet pred intergalaktickou hrozbou. Priprav sa na nezabudnuteľný zážitok.

V rámci súťaže je uvedená aj špeciálna edícia plechoviek, ktoré zdobí 6 superhrdinských znakov. „Veríme, že unikátne partnerstvo medzi značkami Coca-Cola a Disney poteší všetkých našich zákazníkov rovnako, ako potešilo nás. V Coke aplikácii spúšťame jednu z najväčších súťaží a do Disneyland® Paris pôjdu spolu s víťazmi aj známe tváre,“ dopĺňa Mária Drotárová, brand manažérka spoločnosti Coca-Cola pre Česko a Slovensko.

„Keď ma Coca-Cola oslovila s tým, že by som mal byť súčasťou kampane Coke & Marvel a dostať tak príležitosť navštíviť Disneyland Paris, bol som nadšený. Kombinácia superhrdinov, super nápojov a skvelého výletu ma nadchla. Verím, že rovnakú radosť budú mať aj všetci filmoví nadšenci, pretože aj oni majú vďaka súťaži Coca-Cola možnosť pozrieť sa do Disneyland® Paris,“ hovorí známy slovenský influencer Expl0!ted, ktorý sa takisto zúčastní na celej kampani.

Stretni svojich obľúbených superhrdinov a prenes sa do sveta Marvelu. Stačí iba Coke aplikácia, QR kód z obalu fliaš či plechoviek, PIN spod viečka nápoja a aj ty môžeš prežiť nezabudnuteľné dobrodružstvo.

