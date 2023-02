TOTO sú najhoršie turistické pasce zo Slovenska a okolitých štátov. Praha ťa chce nachytať na cenách piva, Zakopané na smiešny dom

Každý z nás o nich už počul, niekto ich určite aj zažil. Turistické pasce nájdeš asi vo všetkých krajinách. Vyznačujú sa väčšinou obrovskou masou ľudí, vysokými cenami a chabými službami.

Online portál Far & Wide sa na turistické pasce pozrel bližšie. „Všetkých 44 európskych krajín ponúka úžasné veci. No majú aj destinácie, ktoré môžu byť jednoducho kategorizované ako turistické pasce,“ píšu v úvode.

My sme sa rozhodli vybrať zo zoznamu všetkých krajín tie najznámejšie a Slovensku najbližšie. Dočítaš sa, ktoré miesta sú považované za pasce a prečo, ale aj to, čo si o nich myslia turisti.

Viedenský Kursalon, v ktorom sa odohrávajú okrem iného aj koncerty Mozarta a Straussa. Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Jorge Franganillo

Viedeň a gýčové hudobné podujatia

Hlavné mesto Rakúska v sebe ukrýva atrakcií až-až. Od zábavného parku Prater cez historické hrady a zámky až po známu ulicu s množstvom obchodov Mariahilferstrasse. Napriek tomu, že by sme turistickými pascami mohli nazvať každé jedno spomenuté miesto, ľuďom pije krv jedno konkrétne opakujúce sa podujatie.

Koncert velikánov Mozarta a Straussa vo viedenskom Kursalone. Podľa portálu je viac než očividné, že chcú nalákať čo najviac turistov a, úprimne povedané, podujatia nie sú práve najlacnejšie. Vysoká suma však, bohužiaľ, nezodpovedá kvalite koncertov.

„Namiesto utrácania peňazí za jedno z týchto gýčovitých predstavení si radšej pozrite živé vystúpenie v známom Musikvereine, kde svojho času vystupovali všetci velikáni,“ píšu na webe. Anonym z internetu, ktorý sa na jednom takom podujatí zúčastnil, napísal: „Hudba OK. V miestnosti bolo horúco, dusno a bola preplnená. Sebeckí ľudia mi bránili vo výhľade.“

Turistickou pascou u našich českých bratov je drahé pivo v centre. Zdroj: Unsplash/Josef Stepanek

Praha a predražené pivo

Čo by to bol za výlet do Česka bez toho, aby si si dal dobré pivo? Tí, ktorí Prahu už navštívili, vedia, že tam nájdu množstvo „hospod“ s českým aj nečeským pivom. Rodení Pražáci poznajú miesta, kde si ho vychutnajú za normálnu cenu. Ale čo turisti, ktorí si prišli pozrieť centrum?

Tí zrejme natrafia na turistické pasce, v ktorých za pivo zaplatia nekresťanské peniaze. Konkrétne podniky portál nemenuje, no pozor by si si mal dať práve na najužšie centrum v okolí Karlovho mosta. Môže to znieť absurdne, ale pascou v hlavnom meste Česka je práve drahé pivo v podnikoch. Čo na to turisti?

„Sú zjavne zameraní na turistov, ktorí nepoznajú bežnú cenu piva. Išiel som do podniku s kamarátmi, objednali sme si rundu piva a potom, čo nám povedali cenu, sme pivo vypili a odišli. 2,40 € za Plzeň je dosť veľa. Rovnaká cena za Rychtára? Smiešne. 3 € za Lobkowicz? To ako vážne?“ napísal návštevník Prahy Martin Melka v recenziách na Googli.

Parlament v Budapešti je síce pekný zvonka, no podľa niektorých turistov sa dnu ísť neoplatí. Zdroj: Unsplash/Denes Kozma

Budapešť a vnútro parlamentu

Historické centrum hlavného mesta Maďarska je medzi turistami obľúbené. Ulice plné dobrých obchodov, historické budovy, reštaurácie so skvelým jedlom či populárne nočné kluby s tou najlepšou hudbou. Budapešť skutočne toho ponúka veľa. Medzi časté zastávky patrí aj budova parlamentu. Pohľad na ňu očarí najmä v noci, keď sa vysvietená odráža vo vode tečúceho Dunaja.

To však neznamená, že sa oplatí ísť aj dnu. Parlament je síce krásny zvonka, no podľa turistov by si nemal mať veľké očakávania, ak sa chceš ísť pozrieť dovnútra. Prečo?

„Zvonku vyzerá úžasne, najmä v noci. Ale čo vnútri? Radšej nie. Musíte čakať v dlhom rade, zaplatiť si lístok a potom vás čaká asi 15-minútová prehliadka budovy s menej ako 150-ročnou históriou. Neodporúčam,“ napísal používateľ Samira1358 v turistickej aplikácii Tripadvisor.

Dom hore nohami v poľskom meste Zakopané je v skutočnosti veľmi malý. Turisti čakajú v rade, aby sa dostali dnu. Zdroj: Tripadvisor/worldtourist

Zakopané a Dom hore nohami

Do Poľska sa turisti vydávajú za kadečím. Najmä tí slovenskí si tam radi nakúpia oblečenie na blízkych trhoch. Poľská strana Tatier ponúka aj mnoho lyžiarskych stredísk a medzi poklady týchto hôr patrí aj mesto Zakopané, kam sa často turisti vydávajú za wellnessom a relaxom. Čo by si si však podľa portálu mal vyškrtnúť zo svojho wishlistu, je takzvaný Dom hore nohami.

Tento dom, ktorý stojí na streche, je síce výnimočný svojím dizajnom, no nie svojou veľkosťou. Do malých priestorov sa chce vtesnať čo najviac ľudí, ktorí často čakajú v radoch vonku. Prehliadka jeho vnútra je teda pravdepodobne stratou času aj peňazí.

„Je to totálna lúpež, turistická pasca. Dom je predražený a naozaj neukazuje nič hodnotné. Radšej si požičajte kajak alebo preskúmajte susedné jazerá. Strata času,“ píše na Tripadvisore používateľ TheKrizizzy.

Medzi turistické pasce patrí aj bratislavské UFO. Zdroj: Unsplash/Lukáš Kulla

Bratislava a vyhliadková veža UFO

V zozname s turistickými pascami sa ocitlo aj naše hlavné mesto. Na mušku si vzali práve naše slávne UFO na Moste SNP, ktoré kritizujú okrem iného aj preto, že sa tam človek nedostane, ak je na invalidnom vozíku.

„Ak túžite byť 300 metrov nad Bratislavou a jesť drahé ,autentické‘ jedlo, toto miesto je pre vás. Len sa tam neukážte, ak používate invalidný vozík, pretože je to neprístupné,“ píše portál Far & Wide. Namiesto návštevy vyhliadky odporúča ísť radšej na Hrad.

„Nestojí to za to. Choďte na Hrad. Areál je zadarmo a je z neho pekný výhľad. (Okrem toho výťah na moste trochu... nepríjemne zapácha),“ napísal na Googli návštevník Bratislavy Joie Finley.

