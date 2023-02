6 super masiek pod oči z drogérie, za ktoré nezaplatíš viac než 5 eur. Zbavia ťa opuchu okolo očí po párty aj po noci nad knihami

Párty do úsvitu alebo prebdená noc nad učivom na skúšku nemusí byť až tak vidno na tvojej tvári. Ak ťa trápia opuchy v okolí očí alebo tmavé kruhy, pomôcť ti môže poriadna tvárová masáž alebo aj masky pod oči. Tieto malé vankúšiky sú zvyčajne napité rozžiarujúcimi ingredienciami a látkami, ktoré redukujú opuch.

Pozreli sme sa preto do regálov drogérií a vybrali sme z nich tie najlacnejšie dostupné očné masky. Toto sú tie, ktoré majú potenciál a môžu ti pomôcť. Pri všetkých výrobcovia odporúčajú použitie na vyčistenú pleť. Vankúšiky by mali pôsobiť aspoň 15 minút, zvyšok produktu potom vmasíruj do pokožky. Viac o kozmetike a estetických procedúrach si prečítaš v tejto sekcii článkov.

Hľadali sme vankúšiky s cenovkou do päť eur a podrobili sme ich skúšaniu. Museli byť dostupné v drogériách (nielen online) a nezáležalo na tom, či sú látkové alebo hydrogélové. Rozhodujúce bolo, či propagačný text hovoril konkrétne o opuchoch alebo mdlej pokožke (teda o známkach únavy v okolí očí) – protivráskové alebo čisto hydratujúce masky sme tentoraz netestovali. Výber ovplyvnila dostupnosť produktov v čase nákupu.

Hydrogélové vankúšiky Balea

Kľúčové zložky: kyselina hyalurónová, dračie ovocie, vitamín C

Sľubovaný efekt: intenzívna hydratácia, rýchla pomoc pri unavených očiach, redukcia opuchu a kruhov pod očami

Cena: 0,95 €

Balea má v ponuke niekoľko vankúšikov za rovnakú cenu. Rozdiel je v ich farbe a zložení, napríklad v jednom je výťažok z magnólie a v ďalšom zas voda z kaktusu. Siahli sme po páre s výťažkom z dračieho ovocia, zlákal nás pridaný vitamín C, ktorý sľubuje rozžiarenie pleti. Čím sa balenie až tak nechváli, ale mohlo by sa, je kofeín v zložení – ten pri použití na pleti pomáha s mikrocirkuláciou a môže zjemniť vzhľad opuchov. Efekt je síce dočasný, no ako rýchla pomoc sa hodí.

Maska je parfumovaná, čo citlivým očiam nemusí vyhovovať. Vonia však vcelku príjemne, samotné vankúšiky sú však pomerne hrubé, čo nemusí byť príjemné na nosenie. Sú akurát veľké, takže nezakrývajú aj polovicu líca a je možné mať ich na tvári napríklad počas raňajok, pretože sa nezošmyknú. Okolie očí vyzerá po 15 minútach hydratovane a opuch je miernejší. Za necelé euro dobré, odporúčame mať poruke napríklad pri skorých ranných letoch na dovolenku.

Hydrogélová maska Essence

