TEST: Samsung Galaxy Z Flip4. Klasické véčko po novom

Môže sa stať, že túžiš po telefóne s ohybným displejom, no veľký tabletový Fold4 nie je pre teba. Samsung ponúka alternatívu v podobe Flip4, ktorý pripomína vyklápacie telefóny z 90. rokov, ibaže po otvorení tvorí displej prakticky celú jeho prednú časť a fyzickej klávesnice niet.

K dispozícii sú štyri farebné vyhotovenia, pričom všetky odtiene sú jemné a kombinované s čiernym displejom vpredu. My sme testovali modrý Z Flip4.

Vyklápacia konštrukcia

Zariadenie pôsobí elegantne a trochu aj robustne. Okrem vnútorného displeja má aj malý (1,9”) vonkajší, ktorý zaberá necelú polovicu prednej časti v sklopenej polohe. Na zobrazovanie obsahu je to trochu málo, no možno ho využiť napríklad aj na kontrolu počas fotenia selfie bez otvorenia celého smartfónu a to je šikovné. Bežne tam uvidíš údaje ako stav batérie, presný čas a dátum.

Pánt celého smartfónu má rovnakú konštrukciu ako pri Fold4, takže je chránený kovom. Predel ohybného displeja je nenápadný, a keď sa naň dívaš spredu, nevidno ho. Keďže je konštrukcia založená na kove a skle, telefón nepatrí medzi tie najľahšie. Zároveň však vďaka tomu pôsobí vyslovene prémiovo a nie je to ani žiadna tehla (187 g).

Snímač odtlačkov prstov výrobca umiestnil do tlačidla napájania a funguje dobre. Tlačidlo hlasitosti mohlo byť o čosi širšie, no to je skôr subjektívne pozorovanie.

Parametre a displej

Oba displeje sú typu AMOLED, takže sa nemusíš obávať o obrazovú kvalitu. K tomu prispieva aj rozlíšenie toho vnútorného 2640 × 1080 bodov a 120-hertzová obnovovacia frekvencia. Uhlopriečka na úrovni 6,7” sa nesie v duchu dnešných štandardov, aj keď celkovo je telefón o trošku užší, ako je bežné. Nie je to však nič znepokojivé, čo by ti bránilo v sledovaní videí či surfovaní na sociálnych sieťach.

O pohon sa stará čip Snapdragon 8+ Gen1 a 8 GB RAM by malo stačiť na všetky moderné apky. Úložiská Samsung ponúka v troch variantoch – 128, 256 a 512 GB. Určite odporúčame priestorovo štedrejšie verzie, keďže 128 GB je na telefón, ktorý dokáže natáčať videá v rozlíšení 4K pri frekvencii 60 fps, určite málo. Navyše veľkú časť si pre seba vezme samotný Android 12, respektíve 13, keďže aktualizácia je už k dispozícii.

Fotoaparáty

Čo sa týka kamier, nie je na tom Flip4 celkom ideálne. Predný selfie foťák síce fotí pekne detailne, no pridáva do záberov veľa šumu. Zadný má zasa problém so zaostrovaním nablízko a s vernosťou farieb. Nie je to žiadna tragédia, no Samsung to vie aj lepšie.

Skúsenosti z testovania

Z praktického hľadiska sa nám páči, že Flip4 ponúka ohybný displej, no pritom to nie je žiadny obor, ktorého musíš držať dvoma rukami. V otvorenom stave sa správa ako bežný smartfón a jednou rukou ho dokážeš aj zavrieť.

Najviac poteší, že ohybné displeje tejto generácie majú vysokokvalitný obraz a pritom 120-hertzovú frekvenciu, čo ocenia najviac asi hráči hier. No vidno to aj pri sledovaní videí či bežnom pohybe v systéme.

Napriek zobrazovacej kvalite je výdrž Flip4 dobrá. Vydrží jeden deň bežného používania, čo je oproti predošlej generácii posun k lepšiemu. Nabíjanie bežnou 25 W nabíjačkou, ktorá nie je súčasťou balenia, trvá asi hodinu a štvrť, čo je štandard značky.

Verdikt

Samsung Galaxy Z Flip4 je vynikajúca alternatíva pre tých, čo chcú ohybný displej, no kompaktný telefón. Po sklopení sa zmestí tam, kam sa bežný smartfón nevojde. Najväčšie lákadlo sú kvalitné displeje, aj keď ten predný je skutočne malinký.

Špičkový procesor a ostatné parametre zabezpečia, že za svoje peniaze dostaneš telefón na úrovni. Jeho konštrukcia navyše priťahuje pohľady nielen véčkovým vyklápaním, ale aj svojou eleganciou. V budúcej generácii by sme radi videli väčší predný displej a zrejme aj o čosi kvalitnejšie fotoaparáty. Nič z toho však nie je také vážne, aby nám to zabránilo v eventuálnej kúpe modelu Flip4.

Hodnotenie: 90 %

Hodnotenie: 90 %

Plusy:
– elegantná robustná konštrukcia
– výkonné komponenty
– odolnosť proti vode podľa IPx8
– decentné farebné vyhotovenia
– manipulácia a ovládanie jednou rukou
– kvalitné AMOLED displeje

Mínusy:
– sekundárny displej je veľmi malý
– fotoaparáty by potrebovali trochu zlepšiť

Cena:
Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB: 999 €
Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB: 1 099 €
Samsung Galaxy Z Flip4 512 GB: 1 199 €

