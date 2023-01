Ako si zvýšiť kondíciu? Plávaním v bazéne!

Čítaj tiež

Slovák Martin Ruman sa potápa do veľkých hĺbok: V 80 metroch sa mi v predstavách vynoril môj mŕtvy pes, no ustál som to (Rozhovor)

Slovák Martin Ruman sa potápa do veľkých hĺbok: V 80 metroch sa mi v predstavách vynoril môj mŕtvy pes, no ustál som to (Rozhovor)