7 dôvodov, prečo pozerať seriál Ginny & Georgia na Netflixe: Sú lepšie ako Gilmorky, majú štýl, tajomstvá aj sexi milencov

Diváci z celého sveta sa zbláznili do komediálnej drámy Ginny & Georgia, ktorá bola korunovaná za moderné Gilmorky a na Netflixe sa dostala do zoznamu Top 10 v 87 krajinách. My sme sa pozreli na to, prečo je okolo seriálu taký veľký hype, a rozhodne potvrdzujeme: Ginny & Georgia sú moderné Ženy z rodu Gilmorovcov, no s oveľa šťavnatejším dejom. Nechýba ani kvalitná dávka tínedžerskej drámy či temných tajomstiev Georgie Millerovej (Brianne Howey).



Pätnásťročná Ginny (Antonia Gentry) v hre na dospelú veľakrát predbieha Georgiu, ktorá sa svojimi výchovnými metódami rozhodne nestáva matkou roka. Na druhej strane, kto by nechcel mamu, ktorá ti radí v sexe a zhúli sa s tvojím frajerom...? Okrem toho má 30 a vyzerá ako z titulky Vogue.

Seriál Ginny & Georgia je skvelou inšpiráciou, ako zo svojej mamy či dcéry urobiť najlepšiu kamošku. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

Seriál nepochybne ocenia fanúšikovia španielskeho Elite, psychologického trileru Gone Girl, no nájdu sa v ňom aj beznádejní romantici. Spísali sme pre teba 7 vecí, pre ktoré sa na tento hit celkom pravdepodobne namotáš. My sme ho binge-watchli za tri dni...

Najskôr trochu deja a spoilerov

Úspešný hit Sarah Lampert v produkcii Claire Welland a Todda Aronauera odpremiéroval na Netflixe ešte vo februári 2021. Prvá séria nás zaviedla do príbehu Georgie, ktorá sa po záhadnej smrti manžela rozhodla začať nový život a so svojimi deťmi Ginny a Austinom (Diesel La Torraca) sa presťahuje do nového mesta. Zdá sa, že na všetkých troch vo Wellsbury čaká skvelá budúcnosť, partia kamošov, suseda, ktorá nikdy nepohrdne pohárom vína, príťažlivý starosta Paul (Scott Porter) a hneď dvaja spolužiaci, ktorí stoja za hriech.

Spísali sme pre teba sedem vecí, pre ktoré budeš seriál Ginny & Goergia milovať. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia



Vďaka detektívovi Gabrielovi Cordovi (Alex Mallari Jr.) a flashbackom sa však dozvedáme, že Georgia je podvodníčka, manipulátorka a vrahyňa. Prvá séria ťa celkom určite rozosmeje a pohltí štýlom aj šatníkmi postáv, v tej druhej, ktorá je vonku už od 5. januára, sa priprav na poriadnu dávku emócií, zlomených sŕdc a drámy (možno budeš mať pocit, že pozeráš celkom iný seriál).

Prečo sa (pravdepodobne) namotáš

1. Seriál si pozrieš s kamoškou aj s mamou

„Sme ako Gilmorky, ale s väčšími prsami,“ hovorí Georgia a my dodávame, že aj s pikantnejšími životnými príbehmi. Seriál priam dokonale vystihuje jeden z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších vzťahov v živote – rodiča a dospievajúceho dieťaťa. Ginny a Georgia sú najskôr spolu proti celému svetu, neskôr proti jedna druhej a nakoniec zase spolu proti všetkým. Zbožňujú sa, nenávidia sa, ochraňujú sa, hádžu na seba všetku vinu.

Ako zo svojej mamy či dcéry urobiť najlepšiu kamošku, ti povie seriál Ginny & Georgia. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

Šou je skvelým návodom, ako zo svojej mamy či dcéry urobiť najlepšiu kamošku a otvorene sa baviť o dospievaní. Seriál sa nebojí diskutovať o tabletke „po“, strate panenstva, orgazmoch aj sextingu.

2. Postava Georgie ti dodá sebavedomie

Napriek pochybnej minulosti a jej slabosti pre dobre zabezpečených mužov, je Georgia nesmierne inšpiratívnou postavou. Dokonale upravená blondínka so štýlovým outfitom, skvelým humorom a s impulzívnou povahou si ťa celkom podmaní scenárom, ale aj hereckým výkonom Brianne Howey.

Aj keď sa jej sem-tam podarí spreneveriť nejaké tie peniaze, počas celého seriálu ju vidíme pracovať a ako mladú mamu bojovať za seba a svoje deti. Riadi sa heslom: ak ťa raz vyhodia dverami, vráť sa a kúp celú budovu. Niet nad ženskú emancipáciu.





Georgiu budeš ju milovať aj napriek tomu, že je vrahyňa... Blondínka so svojským humorom aj sexepílom si ťa v momente získa. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

3. Rasová aj sexuálna rozmanitosť v šou

Okrem otázky rodičovstva seriál rieši aj témy sexuality či rasovej identity, vďaka čomu sa s postavami dokáže stotožniť široké publikum. Hlavná postava Ginny je polovičná Afroameričanka a jeden z jej frajerov Hunter (Mason Temple) polovičný Taiwanec. Obe postavy veľmi otvorene, no zároveň vtipne a s nadhľadom riešia existenciu na pomedzí dvoch kultúr.

Ginny s kamoškou Braciou (Tameka Griffiths), ktorá je tiež Afroameričanka, veľmi inšpiratívne vystupujú proti rodovej a rasovej diskriminácii tým, že sa na hodinách angličtiny neboja konverzácie so svojím učiteľom. Obe cez akciu aj dialógy dokazujú, že otázka rasizmu nemusí byť vždy riešená agresívne. Bracia dokonca búra rasové stereotypy tým, že hlavnú úlohu v muzikáli vyfúkne populárnej beloške, lesbičke Maxine (Sara Waisglass).

Ginny & Georgia je manifestom rodovej a rasovej rovnosti. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia



Plus dávame scenáristom za to, že Maxine vyobrazujú ako vtipnú, štýlovú, obľúbenú, aj keď trochu šialenú a hyperaktívnu. Páči sa nám, že Maxine je väčšinou tá najsilnejšia v miestnosti a posúva dej, rovnako ako hetero postavy.

4. Dokonale nedokonalé životy postáv

Obe série sú plné postáv, ktoré majú na zozname nespočetné množstvo chýb a prešľapov. A práve to sa nám na seriáli Ginny & Georgia páči. Nikoho neidealizuje. Samotná Ginny nie je zlý človek, no v mnohých prípadoch vo svojom živote nezvláda emócie, pôsobí hystericky a polovicu vecí, ktoré povie, by najradšej vzala späť.



Oba jej vzťahy s Hunterom aj s Marcusom (Felix Mallard) dokazujú, aké je pre mladého človeka ťažké rozhodnúť sa, kým chce byť, s kým chce byť a aký je rozdiel medzi príťažlivosťou a láskou.



Spomínaný Marcus by na základe výzoru mohol pôsobiť sebavedome, no napriek tomu je jednou z najhanblivejších a najviac „nedokonalých“ postáv, pričom odkrýva svoju zraniteľnosť. Skvelý obraz toho, ako to chodí nielen na Netflixe, ale aj v normálnom živote.

5. Inšpirácia pre fashionistky

Okrem drámy, romantických zápletiek a tajomstiev seriál ponúka neskutočne veľa inšpirácie pre milovníčky módy a beauty trendov. Kostýmovej dizajnérke Bernadette Croft sa majstrovsky podarilo vystihnúť žáner seriálu, ako aj osobnosti postáv.



Jednou z najštýlovejších na obraze je nepochybne Georgia. Podľa Croftu je chameleón, ktorý za oblečenie skrýva svoju identitu, minulosť a tiež sa ním snaží uspieť v prítomnosti.

Seriál Ginny & Georgia si zamiluješ aj vďaka kostýmom postáv. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

Kým Georgia nosí Valentina aj Armaniho, Ginny je viac na klasiku, džínsy či oversized mikiny. Veľakrát ju však vidíš experimentovať s make-upom, účesmi a kučeravými vlasmi, s ktorými to nie vždy ide podľa predstáv. Kostýmy si užiješ aj vďaka niekoľkým párty scénam. Ladiace tričká skupiny MANG aj kostýmy Britney Spears v seriáli dokazujú, aké je z hľadiska identity pre tínedžerov oblečenie dôležité.

Ginny & Georgia je bohatá na inšpiratívne kostýmy aj beauty trendy. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

6. Nekonečný párty život

Po pozretí Ginny & Georgia budeš mať okamžite chuť zavolať kamoškám a niekam si vyraziť. V seriáli dostávame pohľad na to, ako sa dnes bavia tridsaťroční, ale aj generácia Z, ktorá neprežije bez Tiktoku, svojho gangu a selfíčok. Ak si si užil seriál Elite alebo „high society“ žúry v Gossip Girl, Ginny & Georgia ti doprajú hneď niekoľko chytľavých scén.



Okrem toho, že sa postavy učia „narábať“ s bongom, dostávajú aj lekciu o tom, aké nebezpečné vedia byť drogy a alkohol. Seriál nezabúda ani vzdelávať, aj keď robí to celkom svojským spôsobom.

Ginny & Georgia sa bude páčiť milovníkom Elite aj Gossip Girl. Seriál sa postaral o skvelé kostýmy aj poriadne žúry. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia

7. Nechýba ani dávka romantiky

O milostné zápletky nie je núdza. Georgia má dve deti s dvoma rozdielnymi mužmi, pričom jeden z nich, Ginnin otec Zion (Nathan Mitchell), si určite nájde veľa fanúšičiek. Aj napriek tomu, že je pravdepodobne Georginou životnou láskou, matka dvoch detí sa môže rozhodnúť úplne inak.





O milostné zápletky nie je v seriáli núdza. Zdroj: Netlifx/Ginny & Georgia

V niekoľkých epizódach dostávaš aj náhľad na prvé, čiastočne mätúce sexuálne zážitky Ginny s Hunterom či Marcusom alebo Maxine so Sophie (Humberly González). Obe ústredné postavy si okrem milostných scén zažijú aj rozchody, zlomené srdcia a v niektorých prípadoch aj návraty.

V seriáli nedostávajú šancu iba hetero páry. Jednou z ústredných postáv je lesbička Maxine, ktorá poriadne zamotá dej. Zdroj: Netflix/Ginny & Georgia



Do poslednej epizódy budeš v napätí hádať, kto s kým nakoniec zostane. Správna dávka telenovely by predsa nemala chýbať v žiadnom seriáli, inak to nie je ani v našom novom obľúbenom hite.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Si fanúšikom seriálu Ginny & Georgia? Milujem ho! Podľa mňa taký priemer. Ešte som nevidel/-a, dám tomu šancu. Hlasovať Milujem ho! 33% Podľa mňa taký priemer. 22% Ešte som nevidel/-a, dám tomu šancu. 44%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.