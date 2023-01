Rytmus vydal coververziu skladby Úsmev v rómskom jazyku k filmu Invalid. Sleduj nové zábery z očakávanej snímky

Už 9. februára dorazí do kín nový slovenský film Invalid, ktorý režíroval Jonáš Karásek (Amnestie, Kandidát). Vo vtipnej gangsterke situovanej do divokých 90. rokov si zahral aj Patrik Vrbovský alias Rytmus.



Raper spolu s Igorom Kmeťom vydal k filmu skladbu Asal, ktorá je coververziou známej skladby Úsmev od Modusu. Text Kamila Peteraja preložil do rómskeho jazyka Matúš Bagar. Dvojica videoklipom k piesni odhaľuje viacero scén z Invalida.



V jednej z nich vidíme Rytmusa v čiernej parochni, ako hodí nožík do nohy hlavnej postavy, vozičkára Laca Hundera (Gregor Hološka). Ten len nahnevane odvrkne, že ho to nebolí, keďže to necíti, a vytiahne na rapera pištoľ, na čo Rytmus začne utekať, ale po výstrele padá k zemi.



Scenár k filmu napísal Tomáš Dušička, producentmi filmu sú Maroš Hečko a Peter Veverka. V snímke uvidíš okrem člena Kontrafaktu v malých úlohách aj ďalších raperov, a to Majka Spirita a Veca.