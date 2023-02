Natália Germáni: Ľudí z východu seriál Iveta urazil, no málokto v ňom vidí aj ironickú narážku na Západ (Rozhovor)

„Nevedela som sa rozhodnúť, ako Slováci na Ivetu zareagujú. Bola som niekde medzi tým, že buď budú nadšení, alebo seriál odsúdia. Prípadne povedia, že mu nerozumejú. Nič uprostred. A to sa v podstate aj stalo.“

Natália Germáni je slovenská herečka, ktorá v súčasnosti pôsobí najmä v Prahe, no posledný rok dostáva ponuky aj na zahraničné filmové projekty. Minulý rok zaujala hlavnou postavou vo filme Svetlonoc, ktorý získal prestížnu cenu na slávnom festivale v Locarne, a aktuálne ju diváci môžu vidieť aj v seriáli Iveta, ktorý láme rekordy sledovanosti.

V rozhovore sa dozvieš aj to, aký náročný tréning musela Natália podstúpiť pred rolou stvárňujúcou bývalú českú športovkyňu a pornoherečku, či je reálne pre herečku z malého Slovenska z „východnej Európy“ presadiť sa v Amerike, čo pre to robí, ale aj to, ako trávi čas v USA a či by si tam vedela predstaviť zostať natrvalo.

Seriál Iveta sa už po prvej epizóde stal veľkým hitom a dokonca najsledovanejším seriálom, aký kedy TV Joj natočila. Čakala si taký úspech?

Úprimne, nevedela som sa rozhodnúť. Bola som niekde medzi tým, že buď budú ľudia nadšení, alebo ho odsúdia. Prípadne povedia, že mu nerozumejú. Nič uprostred. A to sa v podstate aj stalo. Čo nás však veľmi teší, je, že tento možno trochu výstredný formát slovenské publikum zaujal a drží si stabilné čísla sledovanosti. Ďakujem Slovensku, že tu môžeme tvoriť aj iné televízne projekty ako long-term seriály a telenovely.

Tvoja postava Sandra je hlboko veriaca, priateľská, má veľké sny a okrem kariéry túži aj po láske. V čom ti je podobná a v čom je, naopak, úplne odlišná?

Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, ktorú však dostávam pomerne často. Čo sa týka postavy seriálovej alebo filmovej, myslím, že ju beriem komplexne, tak ako je napísaná, a nehľadám v nej podobnosť so sebou, lebo ju mať ani vôbec nemusí. Skôr hľadám logiku v tom, prečo robí veci tak, ako sú napísané. A ak to mne túto logiku nedáva, snažím sa ísť na to cez seba.

Režisér Ivety Jan Hřebejk má podľa tvojich slov rád autentickosť nečakaného. Boli momenty pri natáčaní Ivety, keď sa veci „pokazili“ a vzniklo niečo nové, nenacvičené, čo nebolo v scenári?

Takmer pri každom obraze (smiech). Bolo to natáčanie plné adrenalínu, tvorivosti, zábavy a improvizácie. Koniec koncov, myslím, že to aj vidieť na obrazovkách, že sme boli uvoľnení a bavili sa našou prácou. A za to patrí Honzovi veľká vďaka.

Už sa k tomu síce vyjadrila aj Betka Ferencová či Milan Ondrík, ale zaujíma ma tvoj názor, ako sa pozeráš na kritiku z regiónov východného Slovenska.

Neviem, aké stanovisko k tomu zaujať. Pochádzam z Nitry a mňa osobne by seriál z tohto prostredia neurazil, nech by bol akýkoľvek. Asi nie som taká patriotka. Čo je však zaujímavé, málo ľudí vidí v Ivete podobnú ironickú narážku na tému Západu. Lebo aj tá tam je.

Niektorí Trebišovčania vyjadrili nespokojnosť so seriálovou východniarčinou. Seriálovým nárečím v Trebišove vraj nikto nerozpráva. Ako to vnímaš?

