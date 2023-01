Čerstvé teniskové novinky s cenou do 150 eur, ktoré ti budú závidieť spolužiaci aj kolegovia. Po ktorom kúsku siahneš?

Online obchod Footshop je miesto, v ktorom vždy nájdeš tie najčerstvejšie novinky zo sveta tenisiek. Bez akýchkoľvek omáčok sa presunieme k plejáde trendových tenisiek, vďaka ktorým povýšiš svoje každodenné outfity na úplne nový level. Priprav sa na atraktívne retro tvary z portfólia značiek Adidas Originals alebo Puma, ale aj na svieže ikony s logom Nike.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú pred zľavou.

Adidas Originals Campus 00s – 99,95 €

Trend tenisiek, ktoré sú inšpirované skejtbordingom, je stále aktuálny a vedenie značky Adidas Originals predstavuje ďalšie vyhotovenie siluety Campus 00s, tentoraz v tmavozelenom farebnom vyhotovení s poriadne širokými šnúrkami. Ako už napovedá názov, model disponuje dizajnom zo začiatku milénia, ale aj modernými technológiami a prvotriednym spracovaním jednotlivých vrstiev.

Tenisky Adidas Originals Campus 00s sú dostupné v mužských veľkostiach a vďaka zľave vo výške 15 percent ich môžeš mať v zbierke za 85 eur. Ak hľadáš menej výrazný variant týchto krások, skús svetlosivú verziu.

Zdroj: Footshop

Vans Vault Style 36 LX – 99,95 €

Do pozornosti dávame aj výraznú novinku od kreatívneho tímu značky Vans Vault, ktorý zahalil siluetu Style 36 LX do prémiovej kože a modrého bandana vzoru. Ikonické tenisky dostali úplne novú tvár a vyzerajú skvelo z každého uhla pohľadu. Bonusom je cena 100 eur, ktorá by nemala ohroziť ani študentský rozpočet.

Ak tentoraz hľadáš do svojej zbierky tmavé farebné vyhotovenie tenisiek, skús čierny variant s červeným bandana vzorom. Cena je rovnaká.

Zdroj: Footshop

Converse Run Star Legacy CX – 117,95 €

Tenisky s logom značky Converse sú nadčasovou klasikou, ktorá by nemala chýbať v žiadnej zbierke. Upravená edícia modelového radu Run Star s prívlastkom Legacy CX je však z úplne iného sveta a očarí najmä ženy.

Návrhári v tomto prípade vsadili na revolučnú platformu/podrážku CX s priehľadnými panelmi, zatiaľ čo zvršok zahalili do elastického plátna v čiernej farbe s bielym prešívaním a s odolnou gumovou špicou. Vo finále ide o pohodlnú obuv vhodnú na celodenné nosenie, ktorá sa prispôsobí každému tvojmu pohybu, a vďaka originálnemu vzhľadu budeš hviezdou ulíc v Bratislave, ale aj v New Yorku.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Gazelle – 117,95 €

Retro siluety tenisiek sú sexy, a ak niektorá značka vie, ako s týmito kráskami zaobchádzať, je to práve vedenie spoločnosti Adidas Originals. Niekoľko dôkazov nájdeš aj v dnešnom článku, a to vrátane tohto atraktívneho vyhotovenia modelu Gazelle, ktorý je trendy aj po viac ako tridsiatich rokoch na scéne.

Dizajnéri použili tmavozelený semiš, ktorý doplnili o kontrastné biele prúžky z kože. Ak si získali tvoje srdce, priprav si necelých 120 eur. Či je to málo alebo veľa, necháme na tvojom posúdení.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Rivalry Low 86 – 122,95 €

Za zásah priamo do čierneho považujeme aj obnovenie modelového radu Rivalry, ktorý má podobné línie ako slávnejšia silueta Forum. Tenisky v sebe nesú odkaz basketbalovej obuvi z osemdesiatych rokov minulého storočia, avšak s moderným puncom.

Jednoduchý a nadčasový dizajn s tromi prúžkami z oboch strán podčiarkol ich genialitu a prispel k tomu, že ide o populárnu obuv aj v roku 2023. Presvedč sa sám/sama a koniec koncov klasických tenisiek, ktoré môžeš nosiť so všetkým, nie je nikdy dosť, a preto odporúčame pridať Adidas Originals Rivalry Low 86 do tvojej rotácie. Majú všetko, čo by štýlové a trendy tenisky mali mať – históriu, príbeh a skvelý vzhľad.

Zdroj: Footshop

Puma Slipstream Lo MMQ – 122,95 €

Za cenu 120 eur môžeš svoj šatník doplniť tiež o túto novinku z dielní Puma. Dizajnéri rovnako v tomto prípade predstavili retro vzhľad a išlo o správne rozhodnutie. Semišové tenisky v bordovom farebnom vyhotovení sú ako stvorené na jarné obdobie, ktoré privítame už o niekoľko týždňov.

Ak hľadáš inšpiráciu, ako ich zladiť v rámci outfitov, skontroluj sociálne siete futbalových hviezd Neymara Jr. a Memphisa Depaya, ktorí sú tvárami reklamnej kampane.

Zdroj: Footshop

Puma Slipstream Lo ECO – 122,95 €

Modelový rad Slipstream Lo má v dnešnom článku dvojnásobné zastúpenie, pričom druhá verzia týchto pohodlných retro tenisiek je zahalená do ekologického textilného zvršku, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako menčester.

Svetlé farebné vyhotovenie s prívlastkom „Pristine – Vaporous Gray“ je dokonalé a veľmi nás baví aj nenápadný detail v podobe kovového nápisu Slipstream v oblasti šnurovania. Cena je viac ako férová.

Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 LV8 – 134,95 €

Tenisky Nike Air Force 1 v nízkom vyhotovení sú jedným z najdlhšie sériovo vyrábaných modelov na svete a bezpochyby sa zaradili k najpopulárnejším kúskom výrobcu so sídlom v americkom Oregone. Dopraj si maximálne pohodlie a vyskúšaj variant s označením '07 LV8, ktoré sa pýši medzipodrážkou s technológiou Air Sole – kapsula naplnená stlačeným vzduchom, ktorá zmenila svet tenisiek.

Vyhotovenie s atraktívnym károvaným vzorom môže byť tvoje za 135 eur. Krok vedľa neurobíš ani kúpou klasického bieleho variantu s kontrastnými čiernymi detailmi.

Zdroj: Footshop

Nike Dunk High – 142,95 €

Dizajnér Peter Moore predstavil modelový rad Nike Dunk High v roku 1984 a odvtedy boli celý čas v tieni tenisiek Air Jordan 1 a to sa zmenilo až vďaka vplyvu Travisa Scotta a Virgila Abloha.

V priebehu niekoľkých minút sú celosvetovo vypredané azda všetky dostupné kusy, a to bez ohľadu na to, či ide o nízke alebo o vysoké prevedenie siluety. V ponuke online obchodu Footshop sú teraz dostupné tieto ženské semišovo-kožené krásky v ružovo-zelenej farebnej schéme s vintage efektom. Cena je približne 140 eur.

Zdroj: Footshop

Nike Dunk Low Premium – 145 €

Svieže vyhotovenia modelového radu Dunk Low predstavuje vedenie spoločnosti Nike aj v priebehu zimných mesiacov, a to napríklad aj v podobe farebnej schémy s prívlastkom „Sesame“. K dispozícii je v mužských aj v ženských veľkostiach za cenu 145 eur, čo je viac ako férová ponuka vzhľadom na použitie prémiových materiálov.

Z nášho pohľadu ide o jedno z najatraktívnejších vyhotovení siluety Dunk Low v posledných mesiacoch.

Zdroj: Footshop

