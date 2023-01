Európskym Autom roka 2023 je elektrický Avenger, prvý Jeep v 60-ročnej histórii ankety

OK

Dlhé roky bolo zvykom, že deň pred otvorením brán najprestížnejšieho autosalóna na svete sme spoznali víťaza európskej ankety Auto roka (COTY/Car of the Year). Vzhľadom na to, že sa ani tento rok veľtrh v Ženeve nakoniec (opäť) neuskutoční, k vyhláseniu výsledkov došlo už dnes pri príležitosti bruselského autosalóna.

Z finálnej sedmičky si napokon víťazstvo odnáša, možno tak trochu prekvapivo, nový Jeep Avenger, ktorý sa tak stáva Autom roka 2023 v Európe. Zaujímavosťou je, že je to vôbec prvý model značky Jeep v histórii, ktorý zvíťazil v tejto ankete. Jeep tak svojou elektrickou prvotinou hlasujúcu odbornú verejnosť (59 motoristických novinárov z 23 krajín) zaujal. Avenger primárne vyvíjali pre európsky trh.

Víťaz vzišiel z finálnej sedmičky, do ktorej sa prebojovali prevažne elektrifikované vozidlá – Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X a Volkswagen ID. Buzz. Jubilejný 60. titul v európskej ankete si odváža americký výrobca, hoci Avenger má európske korene v rámci koncernu Stellantis.

Veľkým favoritom bol Volkswagen ID. Buzz, ktorý aj pri postupnom odhaľovaní hlasov s Jeepom súperil, napokon mu však Avenger pomerne slušne ušiel. Elektrický Volkswagen tak skončil na druhom mieste, a to pred ďalším elektromobilom, Nissanom Ariya. Najúspešnejším modelom, ktorý nemá čisto elektrický pohon, teda Renault Austral skončil až na 5. priečke.

1. Jeep Avenger 328 bodov 2. Volkswagen ID. Buzz 241 bodov 3. Nissan Ariya 211 bodov 4. Kia Niro 200 bodov 5. Renault Austral 163 bodov 6. Peugeot 408 149 bodov 7. Subaru Solterra/Toyota bZ4X 133 bodov

