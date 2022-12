Pamela Anderson vo vianočnej kampani Jacquemus zlomila Santovi srdce. Je sexi, drzá a užíva si ulice Paríža

OK

Francúzska značka Jacquemus pod vedením Simona Porte Jacquemusa je okrem luxusných kabeliek a odevov známa aj svojimi virálnymi kampaňami na internete. Vianočná kampaň, s ktorou sa módny dom pochválil na Instagrame, nebola žiadnou výnimkou. V krátkom klipe sa objavilo prekvapenie v podobe samotnej Pamely Anderson, ktorá mala na sebe biele šaty a dramatický maxi klobúk z ostatnej kolekcie Le Raphia. Je sexi, drzá na Santu... a nám sa to páči.

Na videu kampane si Pamela užíva svoj outfit v uliciach Paríža, za sebou ťahá vianočný stromček, zastaví sa pred Santa Clausom, potiahne mu bradu a povie: „Vianoce sa skončili, Santa.“

Potom ako mu zlomí srdce, pokračuje v chôdzi, pričom by sebavedomie mohla rozdávať. Status sexbomby ide dokonale ruka v ruke so sviežou, rafinovanou filozofiou značky. Pamela zdieľala na svojom Instagrame aj niekoľko ďalších fotografií, na ktorých si užíva ulice parížskeho Monmartru, v ktorých jej to nesmierne pristane.

Hviezda Baywatchu sa v rovnakom outfite ukázala aj na nedávnej prehliadke Jacquemus kolekcie Le Raphie, ktorá sa konala 12. decembra neďaleko Paríža. Pamela Anderson bola prekvapením večera, a ako sa zdá, jej meno je v poslednom čase opäť v kurze, rovnako ako jej tvár.

Okrem kampane Jacquemus si ju onedlho vychutnáš aj v očakávanom dokumente na Netflixe s názvom Pamela. Dokument otvára zákulisie milostných príbehov, obsahuje záznamy osobných denníkov, archívne rozhovory aj exkluzívne zábery. Pamela však v rozhovore pre Vanity Fair prezradila, že ho nemá v pláne sledovať. Ty si ho môžeš pozrieť už od 31. januára.

