FOTO: Umelá inteligencia vidí Slovensko ako prekrásnu ženu, ale aj ako dystopickú dieru. Otestovali sme, čo si o nás myslí

Umelá inteligencia vníma Slovensko ako ženu bohatú na prírodné krásy, hory historické pamiatky, no v skutočnosti v sebe skrýva oveľa temnejšie tajomstvá plné zdemolovaného majetku a rozpadnutých snov, ktoré navonok nevidno.

Toto by mohol byť náš najjednoduchší záver pri pohľade na obrázky, ktoré pre nás vygenerovala umelá inteligencia Midjourney, keď sme jej zadali, aby vytvorila grafiku na základe jediného kľúčového slova: Slovakia.

Na nasledujúcich obrázkoch vygenerovaných umelou inteligenciou s nami môžeš pozorovať, čo všetko sa nástroj Midjourney snažil do výsledných grafík zakomponovať a ako dokázal miestami skákať z tej najpozitívnejšej verzie až k tej najdesivejšej postapokalyptickej atmosfére.

Zdroj: Midjourney/Refresher

Vygenerovať grafiky o Slovensku si vieš aj ty

Vygenerovať si sériu grafík prostredníctvom umelej inteligencie Midjourney nie je žiadna veda. Stačí ti na to účet v aplikácii Discord, kde sa zhromažďujú internetoví nadšenci z celého sveta, a štúdio s rovnomenným názvom Midjourney ti automaticky poskytne úvodnú skúšobnú verziu, v ktorej môžeš veselo generovať, kým ti dôjdu pokusy.

My sme sa takto do Midjourney zaregistrovali, preskúmali jej možnosti a na otestovanie jej schopností sme cez ňu nechali prehnať viacero testovacích kľúčových slov, kým sme ju nechali potrápiť sa so Slovenskom.

Na rozdiel od AI bota ChatGPT, ktorého vývojári uvádzajú, že ich umelá inteligencia nemá vedomosti o svete od začiatku roka 2021, v Midjourney sa takéto oznámenie nekoná. Tvorcovia Midjourney svoj nástroj označujú za „súkromný program umelej inteligencie, ktorý vytvára obrázky z textových opisov“.

V praxi to znamená, že namiesto AI bota vymysleli spôsob, ako umelá inteligencia dokáže tvoj vpísaný text pochopiť, zanalyzovať a pretvoriť na grafiku. Verejnosť dostala k Midjourney prístup v rámci otvoreného beta testovania od 12. júla 2022, a tak pomocou nej dokázali ľudia medzitým vygenerovať celé komiksy či dokonca hororové filmy.

Zdroj: Midjourney/Refresher

Slovensko môže byť krásne, no aj miesto, kde zastal čas

Nás však viac ako samotná kreatívna stránka Midjourney zaujímali jednotlivé predmety, ktoré umelá inteligencia zakomponuje do grafiky, ak ju necháme pohrať sa so slovom Slovensko.

Z našej skúsenosti Midjourney funguje tak, že obrázky generuje na základe miliónov a miliónov pôvodných obrázkov a dát, ktoré sú nejak prepojené na kľúčové slovo Slovensko, a tak sme síce očakávali, že dostaneme obrázky majestátnych hôr znázorňujúcich Tatry či zámky, keďže ich máme hromadu.

Na druhej strane, už filmy ako Eurotrip vedeli Slovensko ukázať aj ako krajinu, kde zastal čas. Nemali sme preto ilúzie o tom, čo AI vygeneruje.

Prekrásna žena s hradmi, ale aj dystopické pekloVýsledky hovoria jasnou rečou. Z 12 vygenerovaných obrázkov ani na jedinom nechýbajú v pozadí hory. Niekde sú výraznejšie a v popredí, inde len dotvárajú pozadie, ale pohoria podľa AI rozhodne definujú našu krajinu.

Rovnakú úspešnosť zaznamenali aj hrady, zámky či chalúpky v tradičnom štýle, ktoré AI umiestnila zvyčajne priamo do stredu grafík.

Iba na troch grafikách sa umelá inteligencia rozhodla neumiestniť do kompozície farby slovenskej vlajky, no treba povedať, že s našou vlajkou sa Midjourney pohrala dosť kreatívne. Niekde AI spravila z vlajky českú zástavu, inde možno vlajku Čile či Texasu a v jednom prípade odstránila erb tak nešikovne, že krajina s kopcami a hradmi by podľa farieb mohlo byť Rusko.

Najzaujímavejšie grafiky však podľa nás Midjourney vytvorila tie, ktoré Slovensko nevidia až v takom pozitívnom svetle.

Je ich iba hŕstka, konkrétne len dve grafiky, no prvá z nich obsahuje zdemolovaný dom s chátrajúcou fasádou, hrdo vyvesenou vlajkou, zanedbaným okolím a starým rozpadnutým autom prerasteným burinou. Na druhej je Slovensko iba zarastený les pod horami, kde sa skrýva tajomný zámok.

Ako na to umelá inteligencia vlastne prišla?Ako to už pri najnovších technológiách býva zvykom, často vedia vytvoriť kontroverziu. Proti Midjourney napríklad aktuálne húfne protestujú umelci, ktorí vývojárov AI obviňujú z toho, že im pokradli tvorbu, z ktorej teraz umelá inteligencia čerpá svoje nápady a výtvory.

Aj obrázky Slovenska tak Midjourney vytvorila vďaka tomu, že ju vývojári predtým nechali prelúskať veľkú časť internetu, zhltnúť milióny cudzích grafík spolu s metadátami, kde sa napríklad nachádza aj kľúčové slovo Slovakia, a AI teraz veselo tvorí to, čo jej ľudia zadajú.

Zakladateľ Midjourney David Holz dokonca otvorene priznal, že si pri vytváraní tejto umelej inteligencie nerobili ťažkú hlavu s autorskými právami.

„Nie, neexistuje spôsob, ako získať stovky miliónov obrázkov a vedieť, odkiaľ priľsi. Na internete neexistuje spôsob, ako nájsť obrázok, automaticky vystopovať majiteľa a následne ho nejakou formou overiť,“ skonštatoval Holz, za čo si vyslúžil vlnu kritiky, pretože si ľudia za Midjourney platia, aby mohli generovať väčšie množstvo kvalitnejších grafík. Zatiaľ ho však toto priznanie nijak nedokázalo pribrzdiť.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.