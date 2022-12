Nemusím mať všetko, čo je trend na Instagrame. Keď to majú všetci, nezaujíma ma to, hovorí Eliška Hradec Chomisteková (Rozhovor)

„Dostala som sa do štádia, že inšpiráciu už nehľadám, a hlavne na Instagrame nie tak ako kedysi. Mám pocit, že sa z toho stalo miesto, kde sa identita a jedinečnosť štýlu vytráca,“ hovorí Eliška Hradec Chomisteková, módna ikona a spolumajiteľka bytovej galérie NOOKART.

Inovatívny koncept ti umožňuje vidieť dielo v prostredí skutočného bytu a dáva priestor ako etablovaným umelcom, tak aj začínajúcim talentom.

„V štúdiu NOOKART prezentujeme jedinečné objekty, ktoré sú zároveň investične zaujímavé. Bytová galéria dokáže človeka uživiť, no je to dlhá cesta k tomu, aby sa galéria stala stabilnou. Sú to dekády dlhého procesu. Určite na začiatku pomôže, ak má galéria pomoc investora alebo grantu,“ vraví Eliška Hradec Chomisteková.

NOOKART nájdeš v Paláci Langhans na Vodičkovej ulici 37 v centre Prahy. Je to jedinečná adresa a ešte jedinečnejšia budova, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. V roku 2003 získala prestížnu architektonickú cenu Stavba roka.

Eliška je známa aj svojou vášňou k móde, okrem umenia sme s ňou prebrali aj jej inšpiráciu, najlepšie miesta na nákupy a prezradila aj, za aký módny kúsok je ochotná dať veľa peňazí.

Zdroj: Archív: Eliška Hradec Chomisteková/Anastassia V

Začnime umením, ako vznikol nápad založiť bytovú galériu NOOKART studio?

Všetko sa to začalo, keď som si s manželom zaobstarala prvé umelecké dielo od slovenského maliara Martina Lukáča. V rámci môjho pôsobenia v Prahe som mala možnosť spoznávať mladých začínajúcich umelcov, ktorých tvorbu som chcela podporiť. Moja vášeň k zberateľstvu ma prerástla natoľko, že som sa rozhodla umelecké diela vystavovať a ďalej prezentovať tým, ktorých súčasné umenie zaujíma a napĺňa tak ako mňa.

V štúdiu prezentujeme jedinečné objekty, ktoré sú zároveň investične zaujímavé.

NOOKART studio sme založili s kamarátkou Michaelou Němečkovou, s ktorou sa poznáme už niekoľko rokov. Michaela sa aktívne pohybovala v galerijnom svete. Začínali sme s prezentáciou umelcov a ich diel cez Instagram @nookart_studio.

Neskôr sme sa rozhodli, že potrebujeme priestor, ktorý dokáže umelecké diela odprezentovať a ukázať svetu. Snažili sme sa priniesť koncept, ktorý by sa dokázal odlíšiť od ostatných, čo sa, dúfam, podarilo.

Koncept je naozaj výnimočný, môžeš nám o ňom povedať viac?

V štúdiu NOOKART majú klienti možnosť vidieť umelecké diela v proporciách zariadeného bytu, a tak si môžu umelecké objekty lepšie predstaviť. Týmto konceptom sme sa snažili zákazníkom pomôcť predstaviť si, ako budú umelecké diela vyzerať v ich domovoch. Interiér dopĺňame o dizajnový nábytok firiem, s ktorými spolupracujeme. Sú to napríklad značky ako Ligne Roset, Master & Master, By Stella Curated a iné.

Zo štúdia NOOKART sa snažíme vytvárať miesto, kde je umenie ako doma, a tak prinášať pre klienta zážitok v neustále sa meniacom byte prostredníctvom inštalácií. Tie v štúdiu prebiehajú formou výstav, eventov a pop-upov. Aktuálne je v štúdiu prebiehajúci pop-up Winter Salon. Stačí sa objednať cez Instagram.

Zakladáme si na tom, aby mal návštevník z priestoru a jeho návštevy zážitok alebo inšpiráciu, a tak sa k nám vracal pravidelne. Je pre nás dôležité poznať jeho vkus či osobnosť. Dokážeme mu pripraviť ponuku umeleckých diel na mieru.

Zdroj: Archív: Eliška Hradec Chomisteková/Michal Ures

Ako vyzerá priestor takejto galérie?

Priestor, v ktorom sídlime, má aj po dvadsiatich rokoch od rekonštrukcie moderný nádych. V byte sa nenachádzajú biele steny, ale béžové. V kombinácii s betónovým stropom je niekedy veľmi náročné nájsť umelecké dielo, ktoré do bytu dokáže dokonale zapadnúť. Preto je pre nás dôležité pristupovať k výberu prezentovaných diel s citom, aby diela vynikli v zariadenom byte. Zákazník si ich lepšie predstaví u seba doma.

V štúdiu prezentujeme umelecké diela spolu s dizajnérskym nábytkom a doplnkami. Niekedy je pre klienta jednoduché odísť domov s umeleckým dielom, kreslom či vázou naraz. Je to predajná galéria. Všetko, čo tu klienti vidia, od váz či iných objektov, je na predaj. Človek môže odísť s vybaveným bytom. Kúpiť si gauč a k tomu vázu.

Zákazníci bytovej galérie vidia umelecké objekty v proporciách bytu. Zdroj: Archív: Eliška Hradec Chomisteková/Aneta Zimová

Dokáže človeka bytová galéria uživiť?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Či dokáže človeka bytová galéria uživiť.

V čom spočíva koncept bytovej galérie.

Kde hľadá Eliška najväčšiu módnu inšpiráciu a do ktorej veci dokáže investovať najviac peňazí.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.