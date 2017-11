Je pristátie na Mesiaci len podvod? Na zvláštnej fotke vidia ľudia muža bez skafandra ďaleko od Zeme

"Je to len malý krôčik pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo," vyhlásil pred ani nie päťdesiatimi rokmi Neil Armstrong tesne pred jeho prvým kontaktom s mesačným povrchom. A snáď už odvtedy sa na tejto planéte nájdu ľudia schopní spochybniť úžasnosť tohto činu a vycestovanie ľudí do vonkajšieho vesmíru. O tri roky neskôr, v roku, 1972, po pristátí Armostronga, Aldrina a Collinsa, sa na povrch Mesiaca vydala misia Apollo 17, ktorá bola zároveň posledným momentom, kedy sa ľudská noha dotkla povrchu Mesiaca.

Skupina konšpirátorov sa však rozhodla vziať pod hľadáčik jednu z fotografií od NASA a usúdili, že ide o jeden obrovský podvod a tým pádom majú ďalší nezničiteľný dôkaz o tom, že všetky cesty na Mesiac sú len obrovskou bublinou a ako nás všetci, teda hlavne Američania, stále klamú. Jedna z fotografií totiž podľa týchto bojovníkov za pravdu odhaľuje muža, ktorý na povrchu Mesiaca vôbec nemá oblečený skafander aj napriek tomu, že mnohí ľudia inkriminovaný skafander vidia.

Ľudia neveriaci verzii NASA tvrdia, že muž disponuje len veľmi dlhým účesom dopĺňajúcim jeho mohutnú postavu, pričom žiadny skafander nemá oblečený, čo vraj vidno napríklad na jeho tenkých nohách. Navyše má oblečené niečo so strihom podobným županu, čo vraj len zapadá do štýlu sedemdesiatych rokov, podobne ako účes. Iní ľudia sa však takisto zapojili, tvrdiac, že muž má navyše obuté vysoké tenisky a nič, čo súvisí so skafandrom.