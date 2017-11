Jon Olsson svojou novou hračkou opäť posúva latku. Brutálne G-čko má s ešte extrémnejšou úpravou 800 koní

Predstavovať si týpka s menom Jon Olsson už nemá absolútne význam, prejdime teda rovno k pointe. Tou je jeho najnovší prírastok do vozového parku, ktorý, ako sme si medzičasom zvykli, zďaleka nepatrí k tým konvenčným, práve naopak. Nie je tomu tak dávno, čo slávny lyžiar predával svoj Rolls-Royce za účelom toho, že opäť chcel kúpiť niečo nové. Sľuby sa naplnili a v uplynulých hodinách sa zoznamujeme s jeho najnovšou extrémnosťou. Ako nedávno informoval na svojich sociálnych sieťach, momentálne ho lákal Mercedes-Benz triedy G vo verzii G 500 4x4². Po sérii superšportových a luxusných automobilov tak tentokrát dáva prednosť extrémnemu off-roadovému špeciálu.

Ako sám uviedol, s predošlým Wraithom by mal skrz výhradne zadný pohon v zime problém, a preto najnovšie siahol po pohone všetkých štyroch kolies. Jeho nová hračka ponesie názov Lord Hans, čo je meno jeho brata, ktorý má rád práve prieskumy divočinou. Pri pohľade na G-čko sa jeho názvu teda nemožno čudovať. Samozrejme, ani tentokrát nejde zďaleka o sériový model, nakoľko aj tento počin prešiel značnou úpravou. Okrem tradičného maskáčového polepu, množstvu karbónových dielcov a nadstavcov z dieľne úpravcu Brabus, ochrannej "klietke" či pridanej rampe na streche sa úpravy zamerali aj do podvozku a motora. V8-čkový 4-liter, ktorý štandardne disponuje výkonom 422 koní, má po úpravách takmer dvojnásobok sily - Olsson prehlasuje, že vo finálnom stave sa potenciál pohonnej jednotky približuje až ku približne 800 koňom. V dohľadnej dobe sa môžeme tešiť nielen na presnejšie údaje, ale určite aj nejedno zaujímavé video. Zatiaľ nám bohate stači to úvodné, však posúďte sami!