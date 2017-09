Žena strávila 18 rokov v náboženskej sekte, ktorú založil jej pedofilný starý otec. Príbeh ako z Handmaid's Tale prináša znechutenie

Seriálový svet sa už spamätáva z ošiaľu po Game of Thrones a vracia sa do starých koľají, v ktorých hrá dôležitú rolu aj seriál s názvom The Handmaid’s Tale. Príbeh o dystopickej budúcnosti a ženách odsúdených do pozície obyčajných objektov so schopnosťou otehotnieť a vynosiť dieťa sa síce zdá príliš pritiahnutý za vlasy na to, aby sa mohol odohrať a odohrávať aj v skutočnom živote, ale na našej planéte existuje viacero náboženských siekt a kultov, kde by si našiel prvky ako vystrihnuté zo seriálu. Ešte v roku 1969 založil sektu s názvom Gloriavale Christian Community pastor Neville Cooper, pričom Neville dostal ako rodený Austrálčan pozvánku na Nový Zéland, aby tam prišiel šíriť kresťanskú vieru. Všetko sa zrazu zvrtlo a namiesto kresťanskej viery sa chlapík, ktorý si hovorí aj Hopeful Christian, pustil do vymývania mozgov mnohých žien aj mužov.

Sekta fungujúca ako nezávislá komúna na juhu Nového Zélandu bola dlhých 18 rokov domovom aj pre samotnú vnučku zakladateľa. Lilia Tarawa si v detstve neuvedomovala, že jej starý otec vykazuje extrémistické a fundamentalistické prejavy, podľa ktorých začal riadiť svoju sektu, a tak sa podriadila tomu, čo jej bolo prikázané. Ako malé dievčatko spočiatku vnímala iba to, že dievčatá všetko vykonávajú spolu a učia sa spolupracovať, lenže nemala šancu uvedomiť si, že jej starý otec nielenže obmedzoval osobnú slobodu mnohých žien, ale dievčatá ešte aj obťažoval, za čo bol v roku 1995 dokonca právoplatne odsúdený, keď sa ukázalo, že sexuálne napadol viacero dievčat vo veku od 12 do 19 rokov. Spolupráca medzi ženami od útleho veku len predznamenávala to, čo prišlo po oslavách 16. narodenín. Špeciálnu ceremóniu musí absolvovať každá žena v sekte a jej cieľom je vytvoriť z dievčat osoby podriadené mužom, ktoré odmietnu sex pred manželstvom, potraty aj antikoncepciu.

Lilia ako vnučka zakladateľa celej sekty nemala žiadne zvláštne výhody. Ako malé šesťročné dievčatko ju dokonca vlastný starý otec vysmial pred celým okolím, pretože nahlas prečítal hodnotenie zo školy, v ktorom ju učitelia opisovali ako rodenú líderku. Na margo hodnotenia starý otec vyhlásil, že on vo svojej komunite nepotrebuje mať žiadne panovačné ženy a hneď jej nariadil, aby sa viac podriadila a prestala vystrkovať rožky. Samozrejme, ak človek v komunite rozkaz neposlúchol, rýchlo sa dočkal staromódneho fyzického trestu. Hierarchia v komunite vyzerala tak, že na vrchole rebríčka boli muži, pod nimi ženy a deti boli na úplnom dne, takže aj pri nich sa uplatňoval základný princíp toho, že všetko patrí všetkým a čokoľvek je potrebné zdieľať. Nebolo preto ničím nezvyčajným, že rôzne matky kojili za deň nielen vlastné deti, ale aj hromadu cudzích a inak to nebolo ani pri jedení či modlení.

Nikto nemal povolenie na to, aby sa druhého človeka zastal v momente, kedy sa mu správanie k nemu nezdalo spravodlivé, pretože za každým rohom sa ukrýval konečný trest v podobe Božieho hnevu, zatratenia a žeravého pekla. Ženy si svoju podriadenosť voči mužom museli vytrpieť v mnohých ohľadoch a jedným z nich bolo aj oblečenie. Seriál The Handmaid’s Tale sa dokonca inšpiroval tradičným oblečením v tejto novozélandskej sekte, kde sú ženy zahalené od hlavy po päty a musia si dávať pozor, aby vraj neprovokovali mužov.

Život v sekte napokon po 18 rokoch Lilia vďaka šťastnej súhre udalostí opustila. V kulte už mala pripraveného svojho budúceho ženícha, ktorý bol zvyčajne o pár desiatok rokov starší, a nebyť jej starších súrodencov, ktorí sa proti vláde svojho starého otca vzbúrili a po škandále zo sekty ušli, možno by Lilia patrila do komunity dodnes a stále sa cítila previnilo za akúkoľvek bezvýznamnú vec. Jej rodičia sa s ňou presťahovali do domu mimo komunity, aj keď stále zostali členmi sekty, avšak Lilia si začala uvedomovať, akú voľnosť pozoruje všade vôkol seba. Ostatné dievčatá chodili s poprepichovanými ušami a v bláznivých tričkách, zatiaľ čo ona bola zvyknutá na totálnu poslušnosť a najkonzervatívnejšie oblečenie.

Svet tam vonku ju postupom času pohltil a neskôr sa pomaly učila základy bežného života. Pochopila, že mať sex nie je hriechom a neskončí kvôli tomu v pekle, a myšlienka rovnosti medzi mužmi a ženami ju po 18 rokoch v psychickej aj fyzickej tyranii ohúrila. O pár rokov neskôr sa do Gloriavale prišla pozrieť ako návštevníčka, ktorá je len na krátkej exkurzii, ale jej starý otec o ňu ani zrakom nezavadil a kompletne ju ignoroval. Ak raz sektu opustíš, už nikdy sa do nej nemôžeš vrátiť späť a aj keď to Lilia našťastie neplánuje, stále sa nájde dosť rodín, ktoré fundamentalisticky zmýšľajú natoľko, že sa im život v sekte pozdáva.

