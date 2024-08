Počas pôsobenia v MLM marketingu som prišla o všetko. Musela som sa úplne prispôsobiť pravidlám a môj život riadili iní ľudia. Navonok však všetko pôsobilo krásne a dokonalo.

Táto práca ti ponúka život plný luxusu, sebarozvoja a najmä si vďaka nej vybuduješ nadštandardný pasívny príjem. A to len tým, že presvedčíš ľudí, aby si kupovali produkty do domácnosti z internetovej stránky, ktorej si členom. Stačí ti teda len internet a presvedčenie. Prácu môžeš robiť z pohodlia domova a užívať si slobodu.

Znie to ako ľahký zárobok, peniaze, ktoré ti na účet pribudnú lusknutím prsta. Reč je o multi-level marketingu (MLM, pozn. red.)

Na slovenskom trhu nájdeš veľa firiem, ktoré sa zaoberajú MLM biznisom. Po rozvoji sociálnych sietí sa MLM rozšírilo ešte viac. Možno sa stalo aj tebe, že ti v DM-s na Instagrame svietila správa od neznámeho človeka v znení, že sa mu páči tvoj profil, si mu sympatický a rád by ti ponúkol prácu snov. Je to jeden zo spôsobov, ako účastníci MLM hľadajú nových členov do svojich „vetiev" a to z jediného dôvodu.

Čím viac členov, tým väčšia je skupina a tým vyšší je obrat. Mnohí ľudia MLM označujú aj ako pyramídu. Ten, kto je na vrchole pyramídy, zarába najviac.

Je teda na tebe, ako šikovný budeš a koľko ľudí si pod seba nájdeš. Zárobky sa môžu vyšplhať do extrémne vysokých súm. Tí najúspešnejší zarábajú stovky tisíc, či milióny eur. Čo sa však skrýva pod rúškom týchto parádnych zárobkov?

Veriť, nevzdávať sa a najmä tomuto druhu biznisu zasvätiť úplne všetko. Niekedy aj svoju dušu. Do tohto podnikania som sa dostala aj ja a teraz ti porozprávam príbeh o tom, ako to vyzeralo a čím všetkým som si musela prejsť.

Ovplyvňovanie rozhodnutí a absolútna kontrola nad životmi iných je len kvapkou v mori pre človeka, ktorý je súčasťou MLM. Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tento biznis má oveľa bližšie k sekte ako k podnikaniu.

Veľakrát pred vstupom nevieš, kto bude tvojím nadriadeným (mentorom). V mojom prípade bolo desivé to, že navonok úspešný a podnikavý človek, vďaka ktorému som sa do MLM dostala, v skutočnosti trpel veľkými psychickými problémami a aj napriek tomu mohol ovplyvňovať rozhodnutia a konania ľudí vo svojom okolí.

Pod článok som sa rozhodla nepodpísať, pretože sa po tom všetko bojím o svoju bezpečnosť a nerada by som dávala konkrétnym ľuďom, spomenutým v článku, príležitosť na opätovný kontakt. Uvediem preto len redakciu.

Najprv prišlo obrovské ohúrenie

V mojej predošlej práci sme dostali pozvánku na prednášku o sebarozvoji. Keď sme uvideli muža, ktorý ju mal viesť, zostali sme všetci ohúrení. Bol to mladý, dobre vyzerajúci človek, ktorý sa javil ako bežný smrteľník. Neverili sme, že by tento človek mohol vedieť niečo o mentorovaní ľudí a už vôbec, že by mohol vzdelávať o 20 či 30 rokov starších ľudí, ako je on sám. Keď však začal rozprávať, všetci sme sa úplne vžili do každého slova, čo povedal. Bolo to pútavé a zaujímavé.

Rozprával o tom, čo dosiahol a ako to dosiahol. Že si kúpil byt v hotovosti a veľmi sa mu darí. Nikomu však nepovedal, o čo konkrétne ide.

Bola som približne v jeho veku a o to viac ma jeho rozprávanie zaujalo. Po skončení prednášky som o ňom celý deň premýšľala a hovorila som si, že je to dokonalý muž. Hlavou mi preblysla myšlienka, že takýto úspešný, zhovorčivý a múdry mladý človek má určite pekný a fungujúci vzťah. Taktiež som si hovorila, že verím, že aj ja raz takého nájdem.

Očividne som zaujala aj ja jeho, pretože sa mi moje prianie splnilo. Večer ma nejakým spôsobom našiel na Instagrame a napísal mi. Prehodili sme množstvo správ a všetko sa zvrtlo veľmi rýchlo. Povedal mi, že by ma rád videl a že by sa len rád poprechádzal, nech si nemusíme písať. Stretli sme sa ešte v ten večer a rozprávali sme sa do neskorých nočných hodín.

Hovorila som si, že takého múdreho a láskavého človeka som snáď ešte nikdy nestretla. Stále som však z neho nedostala, čomu sa konkrétne venuje a prečo je ten jeho biznis taký úspešný.

Ako plynuli dni, zaľúbili sme sa a začali sme spolu chodiť. Počas našich stretnutí stále s niekým volal, riešil životné situácie iných ľudí a ja som stále nerozumela, o čo ide. Až po takmer mesiaci chodenia a po mojom naliehaní si ma posadil na stoličku a ukázal mi jednu prezentáciu. Bola to prezentácia na jeho MLM biznis. Zasvätil ma do všetkého, vysvetlil mi ako veci fungujú a prečo stále telefonuje. Vraj jeho biznis partneri sú aj jeho kamaráti, pomáha im so všetkými životnými situáciami a mentoruje ich.

Bola som veľmi milo prekvapená, vedela som, ako funguje MLM biznis, ale nepoznala som žiadneho človeka, ktorému by sa v ňom tak darilo, až kým som nespoznala jeho. Z jeho rozprávania som bola taká namotivovaná, že som ihneď chcela začať aj ja. Musela som si spísať svoje sny a ciele, zmeniť celé svoje myslenie a venovať sa naplno biznisu. Bola som taká zaslepená, že som dala výpoveď v práci a rozhodla som sa, že do MLM dám všetko.