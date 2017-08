Akčná mníška zvolila cyklistickú techniku na Sagana. Dole kopcom sa rútila v perfektnej aerodynamickej polohe

Náš najlepší športovec Peťo Sagan nám rok čo rok robí obrovskú radosť a výborné je hlavne pozerať na jeho štýl bicyklovania. Ten si obľúbili aj bežní ľudia a hlavne jeden z nich si za jeho dokonalú exekúciu vyslúžil uznanie a aj akúsi menšiu slávu.

Mníška Leopolda si bez bicyklovania už ani nevie predstaviť život a takýmto spôsobom sa prepravuje po španielskom mestečku Santiago de Compostela. Počas jednej z jej jázd sa ju však podarilo nahrať na video, ktoré má už desiatky tisíc zhliadnutí a kláštor, v ktorom pôsobí, sa tak stal už aj terčom novinárov. Ako sama povedala, ročne najazdí minimálne 1000 kilometrov a vďaka štýlu bicyklovania sa cestami rúti aj viac než slušnou rýchlosťou. Na tachometer sa preto radšej nepozerá, no niekedy ani ona neodolá a raz dosiahla rýchlosť 67 kilometrov za hodinu, no nebojí sa, keďže verí, že ju Boh ochráni. A my jej prajeme ešte veľa najazdených kilometrov.