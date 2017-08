Umelá inteligencia vytvorila svoj prvý hudobný album. Má sa stať hudobnou revolúciou

Toto sa mnohým ľuďom rozhodne páčiť nebude. Na pulty zahraničných obchodov práve prichádza album s názvom I AM AI, teda Ja som umelá inteligencia. Zložila ho, ako už názov napovedá, umelá inteligencia. Na albume I AM AI sa nachádzajú všetky piesne, na ktorých umelá inteligencia menom Amper spolupracovala a že ich je veľa.

Celý album vychádza v spolupráci so speváčkou Taryn Southern, najznámejšou piesňou v kolaborácii s Amper je song Break Free. Možno by si čakal, že čo sa týka tejto skladby, Taryn naspievala text a o všetko od klipu po postprodukciu zvuku sa postaral produkčný tím. V tomto prípade však všetko zvládla šikovná umelá inteligencia Amper, ktorej boli zadané základné kompozičné parametre a k piesni vymyslela všetko od zvuku až po hudobné video.

Amper alebo Artificially intelligent Music PERformer, composer and producer bola zostavená tímom špičkových programátorov a hudobníkov. Technologickí experti pracovali týždne na tom, aby vyprodukovali umelú inteligenciu schopnú zložiť vlastný hudobný album a začať tak hudobnú revolúciu. Umelá inteligencia Amper však nemá za úlohu pracovať úplne nezávisle, aj keď by to bolo po niekoľkých úpravách vraj možné. To však nie je primárnou úlohou. Amper sa má stať akousi pravou rukou hudobníkov.

Možno si zaregistroval, že v modernej hudbe je bežné, aby aspoň základný návrh hudby produkoval počítač. Amper je však omnoho pokročilejší program a z niekoľkých základných pravidiel dokáže vytvoriť celú skladbu, ktorá dáva zmysel a naozaj aj znie dobre. Ako každá umelá inteligencia, aj Amper sa dokáže učiť, či už počúvaním alebo manuálnym vkladaním hudby do programu. Amper pozná milióny kombinácií rôznych tónov, no takto vždy dokáže objaviť ďalšie a ďalšie.

Umelá inteligencia je šikovná a najmä užitočná. Síce ešte nedokáže vytvoriť perfektné hudobné video, pretože nemá odkiaľ vziať zábery, no pokiaľ jej materiál dodáte, zvládne ho profesionálnym spôsobom postrihať podľa melódie hudby, vďaka čomu diváka skutočne vtiahne do tónov. Amper nemá nahradiť ľudí v tvorbe hudby, no ide o počin k tomu, aby bola ľudská kreativita podporovaná modernými technológiami. Rozhodne nemá nahradiť skladateľov hudby, práve naopak. Má ich podporiť a zároveň vytvoriť alternatívu pre ľudí, ktorí potrebujú vlastnú a originálnu hudbu čo najrýchlejšie - napríklad ľudia natáčajúci timelapse videá. Bude zaujímavé sledovať, kde bude "umelá hudba" o desať rokov.

Čo si myslíš o Amper? zobraziť výsledkyskryť výsledky Je to super! Je to znepokojujúce. Je to super! 25 hlasov Je to znepokojujúce. 14 hlasov