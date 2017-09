Ako by dnes vyzerala Európa, ak by vyšli všetky pokusy o samostatnosť? Slovensko by prišlo o kúsok východu

Európska história je veľmi bohatá. Dá sa o nej čítať, učiť, počúvať dlhé hodiny, no potrebovali by sme celé mesiace ak nie roky, aby sme si prešli všetky podstatné udalosti, ku ktorým počas behu dejín došlo. Medzi "obľúbené aktivity" zaraďujeme aj pokusy o vytváranie nových štátov a vyhlasovanie kadejakých území. Veľa snáh sa vyplatilo, no ešte viac stroskotalo. Na reddite sa k danej téme objavila zaujímavá mapa ukazujúca, ako by dnes vyzerala Európa, ak by všetky pokusy o nezávislosť do bodky vyšli. Nechýba ani naše malé Slovensko, ktoré by si takmer zachovalo súčasné teritórium. Prišli by sme avšak o niekoľko desiatok kilometrov štvorcových na východe, pretože by pripadli rusínskemu národu.



Pomerne nezmenené by teda zostalo Slovensko, Grécko, Poľsko, Bielorusko či Fínsko. Značné straty území by zaznamenalo Česko, Nemecko, Francúzsko, Ukrajina, Anglicko či Španielsko.