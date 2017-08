Online obchody s módnym sortimentom, ktoré možno ešte nepoznáte, ale oplatí sa z nich nakupovať

Každý, kto sa aspoň trochu vyzná, tak vie, že móda aktuálne zažíva jedno zo svojich najlepších období a to nielen v zahraničí, ale taktiež aj u nás na Slovensku. Nové kúsky sa na nás valia každým dňom a v záplave neodolateľných ponúk vyskakujúcich na sociálnych sieťach, človek jednoducho nevie, kde skôr vyhľadávať to, čo naozaj hľadá a hlavne potrebuje.

Práve preto po dlhšej odmlke prichádzame s výberom online obchodov, ktoré síce možno ešte nepoznáte, ale určite stoja za pozornosť. Na svoje by si mali tentokrát prísť naše milované slečny/dámy a samozrejme taktiež páni, pričom spektrum ponúkaného tovaru u ôsmich nami vybraných európskych predajcov je príjemne vyvážené rôznym sortimentom. Chýbať pritom nebudú značky ako Undercover, Stone Island, Norse Projects, Stussy, A.P.C. či klasiky ako Nike, adidas alebo New Balance. Poďme si ich postupne predstaviť.

Nitty Gritty Store

web

Poštovné: 11 EUR pri nákupe pod 500 EUR

Doba dodania: 2 až 5 pracovných dní

Začíname skvelým švédskym predajcom s kamennou predajňou v Štokholme, ktorého ponuka si musí získať každého. Viac ako 25 rokov skúseností je zárukou, že Nitty Gritty presne vie, aké produkty a značky ich klienti aktuálne obľubujú, pričom neustále hľadajú nové možnosti. Na svoje si prídu zástanci športovej, ale taktiež elegantnej módy. Nehovoriac o nadštandardných sezónnych výpredajoch.

Kúsky od NikeLab, Stone Island Shadow Project, A.P.C., Aspesi, Patagonia, Massimo Alba či Helmut Lang už netrpezlivo čakajú, kedy ich vložíte do svojich virtuálnych košíkov.

A post shared by NITTY GRITTY (@nittygrittystore) on Aug 11, 2017 at 8:03am PDT

A post shared by NITTY GRITTY (@nittygrittystore) on May 5, 2017 at 5:40am PDT

A post shared by NITTY GRITTY (@nittygrittystore) on Apr 21, 2017 at 7:10am PDT

Firmament Berlin

web

Poštovné: 15 EUR pri nákupe pod 100 EUR

Doba dodania: 3 až 5 pracovných dní

Z chladnej Škandinávie nás čaká presun do pomerne blízkeho Berlína, kde sídli hneď niekoľko zaujímavých obchodov, spomedzi ktorých sme vybrali práve vyššie menovaný Firmament Store. Dôvod je jednoduchý a to, že práve tu nájdete kúsky od Undercover, Stone Island, Vans Vault, ACRONYM, WTAPS, Patta a podobne v pomerne príjemných cenách. Ako bonus si môžete odniesť aj rôzne magazíny či merch obchodu, ktorý stojí za to.

P.S. - Odporúčame pred nákupom vždy osloviť priateľov, keďže predsa len bez nutnosti platenia poštovného je to vždy oveľa príjemnejšou záležitosťou.

A post shared by FIRMAMENT. (@firmamentberlin) on Jul 29, 2017 at 4:03am PDT

A post shared by FIRMAMENT. (@firmamentberlin) on Jul 12, 2017 at 8:33am PDT

A post shared by FIRMAMENT. (@firmamentberlin) on Sep 26, 2016 at 1:50pm PDT

The Bureau Belfast

web

Poštovné: 13 EUR nezávisle od hodnoty nákupu

Doba dodania: 1 až 6 pracovných dní

Tretia naša dnešná zastávka bude na území Spojeného kráľovstva, a to konkrétne v hlavnom meste Severného Írska, odkiaľ posiela do sveta svoje balíčky predajca s takmer 30-ročnou praxou. Neopozerané značky z Japonska, Kanady a britských krajín sú hlavným lákadlom The Bureau Belfast, ktorý bude obľúbeným online obchodom pre pánov vyhľadávajúcich dlhotrvácnu kvalitu v kombinácii s netradične tradičnými kúskami.

Značky ako Neighborhood, Engineered Garments, Nigel Cabourn alebo Oliver Peoples patria do stálej ponuky predajcu, ktorého odporúčame už ďalej neprehliadať.

A post shared by The Bureau (@the_bureau_) on Aug 17, 2017 at 9:54am PDT

A post shared by The Bureau (@the_bureau_) on Jun 7, 2017 at 5:13am PDT

A post shared by The Bureau (@the_bureau_) on Jan 10, 2017 at 4:38am PST

Kafka: Curated Clothing

web

Poštovné: 17 EUR nezávisle od hodnoty nákupu

Doba dodania: 2 až 4 pracovné dni

Z Belfastu sa aspoň virtuálne presunieme do škótskeho Aberdeenu, v ktorom od apríla roku 1990 prevádzkujú bratia Russell a David Cameronovci obchod, kde nezabúdajú na tradície, ale neodmietajú ani nové technológie. Ponuka v danom prípade nie je obmedzená len výhradne na pánov a na svoje by si mali prísť taktiež zástupkyne nežnejšieho pohlavia preferujúce módu nepodliehajúcu súčasným trendom zameranú na detail.

Čo sa týka značiek, tak na stránkach nájdeme kúsky od francúzskeho A.P.C., Barena Venezia, Common Projects, Nanamica a mnoho ďalších. Obchod mierne podobný s vyššie uvedeným The Bureau Belfast, avšak s možnosťou zakúpenia výberových káv, mydiel, parfémov či krémov.

A post shared by Kafka Mercantile & Supply Co. (@kafkaclothing) on Jul 19, 2017 at 8:17am PDT

A post shared by Kafka Mercantile & Supply Co. (@kafkaclothing) on May 30, 2017 at 2:06am PDT

A post shared by Kafka Mercantile & Supply Co. (@kafkaclothing) on May 18, 2017 at 6:43am PDT

The Goodhood Store

web

Poštovné: 12 EUR nezávisle od hodnoty nákupu

Doba dodania: 2 až 5 pracovných dní

Veľká Británia, a teda konkrétne Anglicko je plné zaujímavých obchodov s módnym sortimentom, ale len máloktorý sa môže pýšiť takou komplexnosťou ako práve The Goodhood Store. Svedčí o tom napríklad aj takmer 100-tisíc nasledovateľov na Instagrame, čo je naozaj slušné číslo vzhľadom na veľkú konkurenciu. V rámci ponuky si na svoje prídu obe pohlavia a dokonca nechýbajú ani rôzne bytové doplnky od popredných dizajnových výrobcov.

Zo značiek môžeme tentokrát spomenúť napríklad Converse, Champion, nepochopiteľne obľúbeného Gosha Rubchinskiy, Reebok, Wood Wood, Dickies či Levi´s. Aktuálne navyše stále prebieha letný výpredaj a tak nájdete pekné kúsky v naozaj dobrých cenách.

A post shared by Goodhood (@goodhood) on Aug 22, 2017 at 8:31am PDT

A post shared by Goodhood (@goodhood) on Jun 18, 2017 at 8:17am PDT

A post shared by Goodhood (@goodhood) on Jun 2, 2017 at 12:12pm PDT

Antic Boutik

web

Poštovné: 20,50 EUR pri nákupe pod 400 EUR

Doba dodania: 3 až 5 pracovných dní

Francúzi majú obdobne ako Taliani módu jednoducho v krvi a svedčí o tom taktiež množstvo prvotriednych obchodov naprieč celou krajinou, vrátane slnečného pobrežia. Tým nemyslíme len butiky známych módnych domov, ale predovšetkým predajcov ako je legandárny Colette či práve vyššie menovaný Antic Boutik. Kamenná predajňa v Nice dýcha novotou a určite stojí za návštevu počas dovolenky na Francúzskej riviére, avšak rovnako kvalitný je aj online obchod plný lahôdok.

Jediný problém vidíme v drahšom poštovnom a preto odporúčame sa vždy dohodnúť na skupinovej objednávke. Značky ako Carhartt, Wings + Horns, Eastpak, Converse, adidas by však mali zabezpečiť rýchlu dohodu.

A post shared by Antic Boutik (@anticboutik) on Aug 1, 2017 at 4:40am PDT

A post shared by Antic Boutik (@anticboutik) on Jun 3, 2017 at 2:48am PDT

A post shared by Antic Boutik (@anticboutik) on Apr 6, 2017 at 3:25am PDT

SUMMER Store

web

Poštovné: 12 EUR nezávisle od hodnoty nákupu

Doba dodania: 2 až 5 pracovných dní

Z Nice sa v rámci Francúzska presunieme do o čosi menej atraktívneho Lyonu, kde sídli SUMMER Store. Na prvý pohľad nenápadný obchod, ktorý ale vo svojich útrobách a skladoch ukrýva nejeden skvost. Od povedzme vysokej módy v podobe kúskov Acne Studios či COMME des GARÇONS, cez znovuzrodenú legendu Kappa Kontroll, až po adidas Consortium, Palace alebo Asics. Obuv, oblečenie, doplnky a kozmetika na jednom mieste skrz internet z pohodlia domova.

A post shared by SUMMER (@summer_store_lyon) on Aug 10, 2017 at 3:14am PDT

A post shared by SUMMER (@summer_store_lyon) on Apr 26, 2017 at 9:53am PDT

A post shared by SUMMER (@summer_store_lyon) on Mar 2, 2017 at 9:07am PST

Norse Store

web

Poštovné: 10 EUR nezávisle od hodnoty nákupu

Doba dodania: 2 až 4 pracovné dni

V Škandinávii sme náš dnešný výber spoločne odštartovali a taktiež ho tu aj ukončíme, keďže posledný online obchod má svoju kamennú prevádzku v dánskej Kodani. Ako už možno tušíte podľa názvu, tak Norse Store zastrešuje značku Norse Projects, ktorá síce patrí medzi vekovo mladšie, ale za krátky čas si stihla vybudovať naozaj slušné renomé hodné piatich hviezdičiek.

Široká škála ponúkaného tovaru pre pánov aj slečny/dámy obľúbujúcich jednoduchosť, kvalitu spracovania a zaujímavé kombinácie s výborným zákazníckym servisom. Okrem vyššie uvedeného Norse Projects, nechýbajú ani kúsky od Aspesi, Herno Laminar, Orslow, Marni, adidas Consortium, Nike či Common Projects. Ide o vôbec jeden z našich najobľúbenejších obchodov na internete.

A post shared by Norse Store (@norsestore) on Jul 31, 2017 at 10:18am PDT

A post shared by Norse Store (@norsestore) on May 9, 2017 at 7:57am PDT

A post shared by Norse Store (@norsestore) on Mar 6, 2017 at 4:45am PST

V prípade, že sa o módne dianie zaujímate trochu bližšie, tak určite nezabudnite navštíviť ani našu stránku Móda Refresher, ktorá vám poskytne vždy len tie najzaujímavejšie a najhorúcejšie informácie z módneho sveta. Ďakujeme za podporu!