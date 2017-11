Pokladník v slovenskej benzínke odmietol obslúžiť zákazníka tmavšej pleti. Rasistický názor nezmenil, ani keď do diskusie vstúpili Slováci

Slovensko sa opäť raz ukázalo. Na facebookovej stránke benzínky Slovnaft sa zjavil znepokojivý príspevok zákazníka Matúša, ktorý v Bratislave zažil nepríjemné chvíle. Stál v rade na zaplatenie, no pred ním bol muž tmavšej pleti. Keď sa dostal do kontaktu s pokladníkom, zamestnanec odvrkol: "Nerozumiem a ani nechcem rozumieť." Muž tmavšej pleti totiž hovoril po anglicky. Vtedy sa do všetkého Matúš vložil a pomohol informáciu preložiť do slovenčiny, aby pokladník pochopil, že má muž záujem o diaľničnú známku. Zamestnanec však odvrkol: "Ja veľmi dobre viem, čo chce, ale nebudem takýmto ľuďom nič predávať."

Ako si môžeš prečítať v samotnom príspevku nižšie, pokladník aj naďalej odporoval a nakoniec vyhlásil, že Matúš s jeho známymi o takýchto ľuďoch nič nevedia, pretože len celé dni sedia v kanceláriách. Pána tmavšej pleti pritom videl úplne prvý raz. Treba podotknúť, že samotná benzínka je v tomto nevinne a podľa príspevkov ostatných zákazníkov je personál mimoriadne prívetivý. V komentároch sa totiž zjavilo tvrdenie, že časť personálu zabezpečuje úplne iná firma, a teda nad prílevom personálu do čerpacích staníc nemá Slovnaft plnú kontrolu.

Našťastie, Mario edukovane vysvetlil, prečo sa mal cudzinec vlastne naučiť po slovensky.