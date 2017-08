34-ročný muž porodil. Trystan je šťastným otcom a zdravé dieťa bude vychovávať s partnerom Biffom

Trystan Reese porodil. Americký transgender nikdy neveril, že sa mu to podarí, no nakoniec je konečne šťastný. Trystan sa narodil ako žena, no asi pred desiatimi rokmi začal brať špeciálne hormóny. Keď však prvýkrát otehotnel, s hormónmi prestal, no výrazné zmeny už vidno. Podľa tváre je Trystan na nerozoznanie od muža. Jeho tehotenstvo však nevyšlo, no jeho druhý pokus dopadol viac než úspešne. Trystan Reese sa stal otcom zdravého bábätka, chlapca menom Leo. Moment, keď sa narodil, bol preňho najšťastnejším momentom jeho života, prezradil. Niečo ako požehnanie, záblesk, zázrak.

Trystan Reese žije spolu s jeho partnerom Biffom Chalpowom a striktne sa ohradzuje voči všetkým urážkam. Sám hovorí, že absolútne chápe, že je pre ľudí nezvyčajné, aby porodil niekto, kto vyzerá ako muž a ešte aj s mužom žije. Toto všetko uznáva a rešpektuje cudzie názory, no sám hovorí, že on mal šťastie na tolerantné okolie a jeho rodina i priatelia ho vždy podporovali. Trystan vždy túžil mať vlastné biologické dieťa, aj napriek tomu, že už spolu s Biffom vychovávajú adoptovanú dvojicu. Trystan aj Biff sa na vlastnej facebookovej stránke stretávajú s fantastickou odozvou od ľudí.

Adoptované deti.