Ako si vybrať smartfón s dobrým fotoaparátom? Tieto tipy ti v tom zaručene pomôžu

Technológie sa posúvajú míľovými krokmi vpred, a to platí aj pre fotografovanie. Nie je tomu tak dávno, kedy sme na fotenie používali analógové fotoaparáty a film. S príchodom digitálov a neskôr smartfónov sa foteniu otvorili úplne nové možnosti a dnes môže zhotovovať snímky takmer všetko s procesorom a snímačom. Už nie je nič ľahšie, než vytiahnuť mobil a cvaknúť momentku či selfie. A hoci sa v súčasnosti fotoaparáty v našich smartfónoch nemôžu rovnať napr. digitálnym zrkadlovkám, poskytujú celkom slušnú kvalitu, najmä pre nadšenca, ktorý sa so svetom fotografie iba oboznamuje.

Trh s mobilmi ponúka veľké množstvo smartfónov s rôznymi variáciami hlavného fotoaparátu. Pre laika je možno ťažké vyznať sa vo všetkých číslach, špecifikáciách a reklamných ťahoch. Jeden výrobca láka na veľký počet megapixelov, ďalší na super snímky v tme a niektorí na dva kusy v zadnom paneli. Ak ti záleží na kvalite záberov z tvojho smartfónu a prečítal si naše tipy na fotenie s ním, pokračuj v čítaní, aby si vedel, aký si máš vybrať.

Senzor

Senzor a veľkosť svetlocitlivých pixelov je gro kvality snímkov. Zachytávajú všetko svetlo zo scény, ktoré sa neskôr premení na výslednú snímku. Veľkosť snímača je kritická pre zachytenie svetla v čo najväčšej miere. Čím viac svetla na senzor dopadne, tým rýchlejšie a s menším šumom bude tvoj mobil schopný zachytiť snímku. Rýchlejšou uzávierkou znižuješ šancu na rozmazanie, vďaka čomu bude fotka ostrejšia. Nepríjemné je, že nie všetci výrobcovia uvádzajú veľkosť snímača. Keďže je malý, uvádza sa v zlomku z palca, a teda senzor s veľkosťou 1/2“ je menší než 1/1.5“. Smartfóny zaradené medzi TOP 10 portálu DxOMark majú senzory veľké od 1/2.3“ do 1/3“. Dobrý príklad je Galaxy S8 s 1/2.55“ senzorom. Rekordérom je Panasonic DMC-CM1 s 1“ snímačom.

Spolu so senzorom úzko súvisí aj veľkosť svetlocitlivých pixelov. S narastajúcou veľkosťou týchto pixelov sa zlepšuje schopnosť zachytiť svetlo, čiže stúpa obrazová kvalita. Snahu o revolúciu priniesol prvý UltraPixel od HTC, ktorý disponoval pixelmi veľkými 2.0μm. Jeho nástupca UltraPixel 3 má síce 1.4μm, no vyššie rozlíšenie. Častým javom je lákanie na veľké číslo megapixelov, no zanedbanie veľkosti senzora a svetlocitlivých pixelov v snahe ušetriť.

Objektív a jeho svetelnosť

Vzhľadom na to, že smartfóny majú zabudovaný objektív a nie je možné ho meniť – ako napríklad pri DSLR alebo mirrorless foťákoch – hrá objektív dôležitú rolu v tom, ako bude finálny záber vyzerať. Veľmi podstatné číslo je svetelnosť. Opäť platí, vyššie číslo = väčšia kvalita. Svetelnejšie objektívy prepustia na snímač viac svetla, čo sa odzrkadlí najmä pri zhoršených svetelných podmienkach. Drahšie modely vlastnia kusy s f/1.7 (Galaxy S8 či lacnejší One Plus 5).

Ďalšou podstatnou vlastnosťou objektívu je ohnisková vzdialenosť. Toto číslo nám udáva, laicky povedané, aký široký bude zorný uhol záberu. Napríklad duálna kamera na iPhone 7 je vybavená jedným širokouhlým a druhým teleobjektívom. Vďaka tomu môžeš zhotoviť „priblíženú“ fotku bez straty kvality. Príliš široký objektív ti spôsobí efekt „rybieho oka“, a tak je ohnisková vzdialenosť skôr voľba osobnej preferencie. Predné kamery by mali mať práve najširšiu možnú variantu, aby sa ti na selfie zmestilo čo najviac kamošov.

Stabilizácia

Optická stabilizácia je veľmi užitočná, najmä pri snímkach za slabšieho osvetlenia. Vďaka kvalitnej stabilizácii môžeš odfotiť ostrý záber aj s dlhšou uzávierkou. Bohužiaľ, nie všetky smartfóny disponujú optickou stabilizáciou. Vtedy prichádza na rad elektronická (stabilizuje záber softvérom), no oproti optickej zaostáva. Ak tvoj vysnívaný smartfón nemá optickú stabilizáciu a zároveň nemá žiadnu špeciálnu funkciu, ktorá by to ospravedlnila (napr. duálny foťák), zameraj sa na iný model.

Softvér a grafický procesor

Možno ťa prekvapí tento bod, no pravdou je, že natívna aplikácia na fotenie hrá dôležitú rolu pre bežného užívateľa. Spolu s grafickým čipom ovplyvňujú spracovanie fotky. Post-processing totiž prebieha okamžite po zhotovení snímky, ak fotíte do formátu .jpeg. A to, ako bude fotografia vyzerať (vyváženie bielej, saturácia, ostrosť, atď), ovplyvňuje práve softvér a grafický procesor, keďže spracúvajú informácie zo snímača. Skúsenejší môžu fotiť do formátu RAW, čo vyššie spomenuté fakty neguje, pretože RAW formát obsahuje všetky informácie o scéne bez kompresie. To už je ale na inú debatu. Dbaj na užívateľskú prístupnosť, využiteľné funkcie a množstvo post-processingu. V tejto kategórii vyniká Apple a Samsung. Aplikácia Applu je užívateľsky veľmi prístupná ochudobnená o všelijaké vychytávky, no zároveň vďaka skvelému odladeniu exceluje v processingu.

Rozlíšenie

Čísla nie sú všetko. Toto platí pri maximálnom rozlíšení fotiek zo smartfónov. Výrobcovia sa často oháňajú čo najväčšou hodnotou. V tomto prípade viac = lepšie neplatí. Je to iba marketingový ťah spoločností prilákať viac zákazníkov. Fotky zo smartfónu pravdepodobne tlačiť nebudeš a prevažná väčšina tvojich snímok je určená na prezretie na malej obrazovke. Viac ako 20mpix ti je takmer nanič. Senzor a veľkosť citlivých pixelov je omnoho dôležitejšia. Bohato postačí 13 mpix. Výnimkou je špeciálna funkcia, vďaka ktorej sa nadbytočné megapixle využijú na zoom bez straty kvality – stará Nokia 808 Pureview stavila na túto vymoženosť so svojím 41mpix fotoaparátom.

Video a blesk

Pravdepodobne najzbytočnejšou funkciou je 4K video. Pokiaľ to s videotvorbou myslíš vážne, natáčanie v 4K mobilom je nezmysel a pokiaľ s ňou začínaš a nechceš kupovať hneď kameru, postačí ti aj 1080p. 4K video zaberá veľa miesta, vo viacerých modeloch spôsobuje prehrievanie a väčšina vlajkových lodí nedisponuje ani 4K displejom, na ktorom by si si video mohol užiť. Samozrejme, ak plánuješ video zo smartfónu prehrávať na 4K telke, môže sa ti to hodiť. Blesk budeš častejšie využívať ako baterku, než pomocníka pri fotení. Keď je to však na zhotovenie fotky nutné, poteší Dual Tone kus, no ber ho iba ako bonusovú funkciu.

Prvý True Tone blesk na iPhone 5s.

Záleží ti na kvalite fotoaparátu v tvojom smartfóne? Alebo ťa zaujímajú iné vlastnosti pri výbere? Daj nám vedieť v komentároch.