Peter Sagan opäť pobavil Slovensko i Poľsko. Svoju verziu poľského jazyka neváhal predviesť ani po druhý raz

Pred niekoľkými dňami sa stal Peter Sagan poľskou legendou po tom, čo sa v priamom prenose po dokončení druhej etapy Okolo Poľska odhodlal odpovedať moderátorovi priamo v poľštine. O jeho vtipných, no bravúrnych odpovediach, podaných v kombinácií niekoľkých jazykov a nárečí sme ti článok priniesli, no Peter Sagan sa odhodlal na rozhovor v poľštine opäť. Za nami je už tretia etapa Okolo Poľska. Sagan v nej získal fantastické druhé miesto, no pred štvrtou časťou si ho opäť odchytil moderátor poľskej televízie. Peter Sagan však ani nezačal angličtinou a čelom napred sa priamo vrhol do vôd nádherného poľského jazyka a aj keď si výrazne napomáhal slovami zo všetkých možných slovanských jazykov, išlo mu to naozaj veľmi dobre.

