Nitra je ďalším slovenským mestom so zdieľanými bicyklami! Uložené sú v desiatich stanovištiach a požičať si ich môžeš za symbolickú sumu

Nitra zažila fenomenálny úspech! Zdieľané bicykle sa od 28. júla stali súčasťou verejnej dopravy v krajskom meste. Za novým spôsobom dopravy stojí magistrát mesta v spolupráci so súkromnou dopravnou spoločnosťou ARRIVA. Do užívania bolo odovzdaných 70 bicyklov rozdelených do siedmich stanovíšť. Cieľom projektu je cestujúcim poskytnúť komplexné riešenie mobility v meste. Očakáva sa, že zdieľané bicykle zjednodušia dostupnosť vo veľkom meste, napomôžu zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšia záujem obyvateľov o využívanie hromadnej dopravy.

Používateľom bicyklov sa stačí zaregistrovať na webstránke arriva.bike, prípadne si stiahnuť aplikáciu arriva bike a za službu jednoducho platiť platobnou kartou. Zdieľaný bicykel v Nitre sa požičiava len za 50 centov na hodinu. Sadzba platí na prvé štyri hodiny prenájmu. Ak si ho chce záujemca požičať na dlhšiu dobu, nezaplatí viac ako tri eurá za 24 hodín. K dispozícii je aj ročné predplatné za 25 eur.

Systém zapožičania si bicyklov je veľmi jednoduchý. Cez spomínanú aplikáciu či webovú stránku si stačí vybrať bicykel. Po aktivovaní stlačením tlačidla na cyklopočítači umiestnenom v zadnej časti bicykla sa bicykel aktivuje. V aplikácii sa zjaví štvormiestny kód, ktorým bicykel odomkneš a môžeš bicyklovať. Na cyklopočítači je tiež možné zadať svoje telefónne číslo. Kód na odomknutie dorazí ako SMS správa.

Bicykle bude možné využívať do 30. novembra, v nasledujúcom roku od 1. marca, všetko však závisí od počasia. ARRIVA priniesla zdieľané bicykle ako doplnkovú službu k hromadnej doprave. V okolí Nitry pôsobí spoločnosť už 70 rokov.