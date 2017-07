 Muži sa polonahí fotiť môžu, no ak to spraví žena, je ku*va. Vtipná kampaň si robí srandu z vyzlečených mužov a upozorňuje na iróniu dneška

Na internete sa nachádza množstvo zaujímavých kampaní bojujúcich za často až prekvapivé veci. Tá s názvom #ShirtlessShamers bojuje voči sexizmu, no nie tak, ako by si nezainteresovaný pomyslel. Lindsey, autorka celého projektu, má problém s ľuďmi, ktorí majú zasa problém s polonahými fotkami žien. Poväčšine ide o mužov a najväčšia komplikácia nastane, keď má aj samotný muž zverejnené polonahé fotky na internete, no i tak si dovolí kritizovať tie ženské a hovoriť o tom, ako nebodaj ženy nemajú rešpekt. Vodu kážu, víno píju.

Komplikovaný princíp ti isto objasnia koláže nižšie práve od Lindsey. V strede sa nachádza originálny tweet sťažujúceho sa muža. Okolo neho je mnoho z jeho zverejnených polonahých fotiek a úplne naspodku je text od autorky kampane, ktorý ku koláži obrázkov pridala. Lindsey sa v boji proti sexizmu pohybuje už od roku 2014 na podobnú tému dokonca už vydala aj spoločenskú hru.