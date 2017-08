Univerzita v Alabame sa vzdala 3-miliónovej dotácie kvôli LGBTI skupine. Podľa vedenia musia byť všetci rešpektovaní

Samford University je súkromnou školou nachádzajúcou sa v americkom štáte Alabama. Jej predchodca, Howard College, vznikol ešte v roku 1841 a patrí ku skupine najstarších inštitúcií na poli univerzitného vzdelania v Spojených štátoch amerických. Na jeseň 2016 ju navštevovalo takmer 5 500 študentov a dané číslo sa dodnes príliš nezmenilo. Okrem dobrých hodnotení, ktorými univerzita ovplýva, má zároveň kresťanský charakter. Za všetko hovorí ich tamojšie motto: For God, For Learning, Forever. Najnovšie však nezaplnila titulné stránky novín kvôli študijným výsledkom či iným podobným úspechom, ale kvôli niečomu inému.

Univerzita mala dostať štedrý dar od náboženskej organizácie s názvom Alabama Baptist State Convention. Nešlo o malú sumu, ale o rovné 3 milióny amerických dolárov. Čo by za podobnú finančnú injekciu dala akákoľvek slovenská škola... Každopádne, vedenie spomenutý príspevok neprijalo. Na univerzitnej pôde funguje spolok Samford Together, kde sa pravidelne diskutuje o témach spojených so sexuálnymi orientáciami či rôznymi gender záležitosťami. A tu bol koreň problému. Alabama Baptist State Convention mala za podmienku zrušenie spomenutého spolku. Inak odmietala príspevok poskytnúť. Čo sa však stalo, vzbudilo pozitívne ohlasy širokej verejnosti. Univerzita dar nakoniec odmietla s odpoveďou, že všetci študenti musia byť rešpektovaní. Podľa nich je totižto potrebné prejavovať úctu voči všetkým ľuďom. Baptistická skupina si však myslí niečo iné.

Spravili by ste niečo podobné aj vy?