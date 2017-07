Technik značky Mercedes-Benz si postavil vlastný off-road, extrémny All-Terrain 4x4²

Istý technik Jürgen Eberle, ktorý je súčasťou vývojového centra značky Mercedes-Benz, začal pred približne šiestimi mesiacmi svojpomocne pracovať na novej triede E za účelom postaviť plnohodnotný All-Terrain. Práve taký názov totiž nesie nedávna novinka stuttgartskej automobily, každému je však jasné, že nejde o žiadny off-road, i keď by sa tak podľa názvu mohlo zdať, ale o kombík s decentne navýšenou svetlou výškou (156 milimetrov) a ochranným bodykitom. Jürgen však začal vo svojom voľnom čase stavať počin, ktorý sa nestratí ani v ťažkom teréne, pričom ako sám povedal, inšpiráciu mal v extrémnych G-čkach s portálovými nápravami, teda modeloch G 63 AMG 6x6, Maybach G 650 Landaulet a G 500 4x42. Jeho cieľom bolo na portálové nápravy postaviť aj nový E-čkový Mercedes, no a výsledok stojí rozhodne za to. Ako naznačujú samotné fotografie, prototyp terénnej triedy E nie je žiadnym amatérskym výplodom ale naozaj kvalitným počinom.

V skutočnosti však nejde o portálové nápravy zo spomínaných verzii triedy G, nakoľko platforma triedy E neumožňovala ich integráciu, inými slovami, jednoducho by sa do E-čka nezmestili. Technik siahol po kompaktnejšom riešení, ktoré je zapracované s nezávislým zavesením. Extrémny kombík, ktorý dostal názov E All-Terrain 4x42 sa tak môže pýšiť svetlou výškou až 420 milimetrov, čo je len o necelé dva centimetre menšia hodnota ako v prípade G 500 4x42. Z pochopiteľných dôvodov bolo následne potrebné rozšíriť rozchod kolies, a to presne o 200 milimetrov, čo si napokon vyžiadalo aj vytiahnutie blatníkov vyrobených z karbónových vlákien. Za zmienku následne stoja 20" disky obuté do pneumatík o rozmeroch 285/50 R20 a zároveň aj motorový priestor. Tam totiž došlo rovnako k relatívne veľkým zmenám - miesto terajšieho naftového štvorvalca s výkon 194 koní (v danom čase ešte jediná motorizácia), sa za prednou maskou nachádza benzínový šesťvalec s výkonom až 245 kW / 333 koní. Je zrejmé, že tento výtvor do sériovej výroby nepríde, v zákulisí sa však šepká, že predsa len možno nejaká limitovaná edícia vznikne. Uvidíme.

