Najrýchlejší dron na svete pokoril rekord a cez park preletel rýchlosťou až 289 kilometrov za hodinu

Závody dronov sú pre nás stále akousi zahraničnou neznámou. Mávneme rukou a povieme si, že ide len o zábavku určitých skupiniek ľudí vlastniacich "lietajúce kamery". Podobné preteky sa ale nedávno stali svedkom zrodenia svetového rekordu. V Cunningham Park v New Yorku sa 800-gramov vážiacemu dronu s názvom RacerX sa podarilo letieť rýchlosťou až neuvertieľných 289,5 kilometrov za hodinu. Za prítomnosti zástupcu Guinessovej knihy rekordov sa tak podarilo stanoviť (zatiaľ) najväčšie svetové maximum a je len otázkou času, kedy sa ho niekomu podarí prekonať. Ako povedali jeho strojcovia, v pozadí úspechu sú dlhé mesiace skúšok, náročných prác a spoluprác s expertmi, no sú veľmi radi za výsledok. Ako všetko prebiehalo sa môžete presvedčiť na nižšie priloženom videu.

Drony už jazdia rýchlosťou 290 km/h, no my stále nemáme ani len diaľnicu do Košíc.