Pavúk, ktorý na presun potrebných látok využíva tráviacu sústavu. Vedci si s ním lámu hlavu a stále ho skúmajú

Pred pavúkmi majú obrovské množstvá ľudí odstup. Nielenže zvyknú byť jedovaté a smrteľne nebezpečné (v našich končinách sme v bezpečí), no pohľad na viac ako 4 úzke a dlhé nohy nie je vždy príjemný. O to horšie, ak sa vás podobné stvorenie čo len dotkne. Najnovšie sa do zbierky pavúkovcov zapísal ďalší tvor, ktorý je ale oproti zvyšku výnimočný. Konkrétne sa jedná o morského pavúka z oblasti studenej Antarktídy. Pri jeho pozorovaní sa prišlo na fakt, že nemá obehovú sústavu ako iné živočíchy, ale jej úlohu prebrala práve tráviaca sústava. Vďaka nej a silným sťahovaním svalov dokáže po tele prenášať potrebné látky vrátane kyslíka a krvi. Takýmto spôsobom má pod kontrolou aj končeky svojich dlhých nôh.

A popri tom všetkom vyzerá priam mimozemsky.