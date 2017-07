5 príkladov, že aj v našich končinách vzniká kvalitná móda. Nechýbajú ani topánky či šperky

Móda a náš web majú k sebe blízko už od samého začiatku a nič sa na danom fakte nemení ani po vyše šiestich rokoch fungovania. Okrem noviniek zo sveta sa vám snažíme prinášať taktiež pohľad na dianie slovenskej či českej módnej scény a vďaka rozhovorom sme vám predstavili rôznych návrhárov, fotografov alebo viacero modelov/modeliek.

Dnešným článkom však chceme vzdať obdiv len výhradne tuzemským značkám, ktoré nás bavia svojou kreativitou a v niektorých prípadoch sú už dokonca až celosvetovo známe. Veríme, že ostatné obdobný úspech ešte len čaká a neminie. Výber nasledujúcich piatich značiek by vás mal veľmi rýchlo a ľahko presvedčiť o tom, že aj v našich končinách vzniká kvalitná móda a vy tak už najbližší nákup môžete uprednostniť miesto reťazcov práve domácich výrobcov.

NEHERA

Ako prvú si predstavíme značku s najbohatšou históriou spomedzi všetkých nami dnes vybraných. Československý skvost je tu s nami už od 30. rokov minulého storočia a za jeho vtedajším vznikom stál Ján Nehera, ktorého meno je názvom dodnes. Dané dielo bolo dlhé roky zabudnuté, pričom na svoj veľký návrat si muselo počkať až do roku 2014, kedy vstúpili do spoločnosti investori odhodlaní uspieť.

Odozva kvalitnej práce v kombinácii s dobrou povesťou a slávnou minulosťou, na seba nenechala dlho čakať a počas parížskeho týždňa módy v septembri roku 2015 predviedla NEHERA svoju novú kolekciu. Všetky kúsky vychádzajúce spod rúk návrhárov sa môžu pýšiť nápisom "Vyrobené v Európe" a to prevažne práve u nás doma. Možno to bude pre mnohých z vás maličkosť, ale obdobné záležitosti vedia urobiť skvelý dojem.

Akonáhle sa pozrieme na samotné modely oblečenia či doplnkov, tak je nám ihneď jasné, že hlavným spoločným prvkom bude minimalizmus. Netýka sa to avšak len jednotlivých strihov a línií, ale taktiež farieb, kde prevláda zväčša biela, šedá a zemité odtiene. My nemáme absolútne nič proti, skôr naopak, pričom sme nesmierne pyšní na fakt, že NEHERA sa nehanbí za svoj pôvod. V súčasnosti nájdete kúsky nielen na stránkach rôznych známych magazínov, ale napríklad aj vo vyše 130 predajniach naprieč svetom a to už je naozaj slušných úspech za vskutku krátky čas.

Ešte predtým, než si ukážeme aspoň zopár záberov zameraných na značku, tak nám nedá nespomenúť ani kreatívne poňatie posledného editoriálu, v ktorom zohrala hlavnú úlohu krava a o zábery sa postaral domáci fotograf Michal Pudelka.

Novesta

Len o niečo kratšiu históriu má za sebou druhá značka z našich končín, ktorá rozhodne stojí za vašu zvýšenú pozornosť. Od historicky veľmi významného roku (1939) sa v meste Partizánske vyrába obuv z ľahkej textílie disponujúca podrážkou z kvalitnej gumy. Ručná práca je to, čo robí z Novesty v dnešnej dobe podstate unikát, ktorý je bohužiaľ viac cenený za morom ako u nás doma. Aj keď na druhú stranu nás teší medzinárodný úspech spoločnosti.

Nie vždy ale tak tomu bolo, keďže v polovici 20. storočia boli topánky z Baťovky celonárodne vyhľadávaným tovarom a to najmä vďaka nadčasovému dizajnu či naozaj výbornej kvalite. Mimochodom, daný fakt platí naďalej a svoje o tom vedia aj mnohé známe osobnosti, vrátane Kendricka Lamara, ktorý mal svoj pár obutý na fotení pre New York Times Style Magazine.

Čo sa týka cien za jednotlivé modely, tak tie sa pohybujú vo veľmi príjemných hladinách pohybujúcich sa okolo sumy 60 eur s výnimkou typu Marathon v hodnote rovných 149 eur. Čo nám príde ako veľmi férová ponuka vzhľadom na vyššie uvedené fakty a tak neváhajte a navštívte oficiálnu stránku Novesta.

NEVA Oslo

V našom výbere budú mať zastúpenie taktiež šperky a to nielen nejaké obyčajné. Ako ste už určite postrehli, tak značka nesie vo svojom obchodnom mene aj názov hlavného mesta Nórska a to z dôvodu trvalého pobytu samotnej zakladateľky. Slovenka Zuzana Spustová síce žije a tvorí vo vyššie uvedenej metropole škandinávskeho štátu, avšak to nič nemení na tom, že my považujeme NEVA Oslo za náš produkt, pričom dúfame v súhlas so samotnou pani majiteľkou.

Mladá značka, ktorá je na trhu ešte len niečo vyše roka, vznikla na podnet Zuzaninej návštevy Paríža, kde vzhliadla jednému dievčatku na ruke zlatý náramok a niečo obdobné chcela kúpiť synčekovi, avšak nepodarilo sa. Myšlienka tak bola na svete a o pár mesiacov na to už aj následná realizácia a musíme uznať, že išlo o naozaj veľmi podarený krok.

Pár slov si ale povieme aj k tomu najdôležitejšiemu a teda ku krásnym šperkárskym kúskom. Tie boli pôvodne určené len pre najmenšie detské ratolesti, avšak postupom času si ich obľúbilo aj viacero známych tvári, ako napríklad modelka/herečka Natalia Vodianova. Všetky kúsky sú mimoriadne jemnou prácou s minimalistickým vzhľadom, ktorý bude stále aktuálny a vaše dieťa či dokonca vy budete mať pamiatku na celý život. Viac zaujímavých informácií o produktoch a vykonávanie objednávok môžete uskutočniť skrz oficiálnu stránku NEVA Oslo.

Ushyté

Štvrtá a predposledná tuzemská značka, ktorú si dnes ukážeme, nesie hravý názov s príznačnou myšlienkou. Ušité je už pomerne etablovaným projektom, pričom svoj vznik datuje ešte do roku 2009 a radosť už dokázal urobiť mnohým ženám či pánom nielen z našich končín, ale aj zahraničia.

Komfortne pôsobiace kúsky sú vyrobené vždy len v limitovanom množstve a tak sa ich nositelia nemusia obávať, že v danom modely uvidia na uliciach aj desiatky iných milovníkov módneho remesla. Pri návrhoch sa dbá taktiež na to najdôležitejšie a teda na kvalitu jednotlivých materiálov, čo nás v redakcii nadchlo, keďže nie vždy a všade je tomu tak, bohužiaľ pre nás.

Okrem toho však majú dizajnéri Ushyté v láske skúšanie rôznych farebných odtieňov, viac či menej živých, ale aj vzorov, ktoré dokážu výborne oživiť nejeden outfit. Jednoduché voľnejšie strihy topov, nohavíc, košieľ či kabátov menovanej značky si veríme získajú vaše srdcia minimálne rovnako, ako tie naše a v prípade záujmu o kúpu neváhajte navštíviť internetový obchod.

P.S. - Niektoré zaujímavé modely, aj z najnovších kolekcií sú aktuálne dostupné taktiež v nižších cenách.

Nosene

Posledným slovenským projektom, ktorý nás úprimne baví a zaujal už veľké množstvo nielen Bratislavčanov, síce nie je tak úplne módnou značkou v pravom slova zmysle, ale nesmie tu chýbať. Príbeh Nosene píše svoju históriu od roku 2015 a do dnešného dňa má za sebou viacero "kolekcií" Renewals s upcyklovanými kúskami, ktoré robia radosť nie svojim pôvodným, ale novým majiteľom.

Ide totiž sekáč, aký si jeden zo zakladateľov, Jakub Ptačin, zamiloval v krajinách na západ od našej milovanej republiky - Pekné a voňavé veci prezentované vkusne a so štýlom, čo ceníme. Aktuálne na ulici Jesenského sídliaca spoločnosť, avšak ako sme už spomenuli vyššie, nepredáva len obnosené oblečenie, ale samotní zamestnanci vdychujú starým kúskom myšlienku a život.

Oslovila nás taktiež skutočnosť, že istá časť zo zisku putuje na dobrú vec a to konkrétne na pomoc týraným ženám s deťmi z centra MyMami o.z., ktoré im uľahčuje život. My v redakcii tak sekáču Nosene prajeme veľa šťastia do budúcna a šťastnú ruku pri navrhovaní či prerábaní obyčajného šatstva na neobyčajné modely, ktoré si možno zamilujete aj vy, ktovie... Pre viac informácií už ale neváhajte navštíviť oficiálnu stránku, určite tým potešíte aj samotných majiteľov.

