Nemravné piesne s krycím názvom Silvester 68 zabávajú ľudí dodnes. Poznáš hity ako „Keď som išiel z Kerestúra“ alebo „Pichni“?

Ivan Krajíček, Marián Labuda alebo Pavol Hammel sú všetko osobnosti slovenskej kultúry, ktoré má väčšina z nás zafixovaných ako zabávačov pospolitého ľudu. Pokiaľ však siahali hranice zábavy počas obdobia socializmu? Na túto otázku presnú odpoveď kvôli svojmu veku nepoznám, no viem, že to, čo sa medzi ľuďmi šírilo a stále šíri ako kompilácia "Silvester 68", pre väčšinu obyvateľov vtedajšieho Československa prekročilo ich mravné zásady. Chcel by som len dopredu upozorniť, že každá z ukážok obsahuje vulgarizmy.

"Chodieval k nám, do Tatier pán,

vodil si tam kur*u Boženu.

Každučký deň, je*al ju len,

aby vraj čakala ozvenu."

Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno! A čo taký kohútik jarabí? Všetko piesne, ktoré budú Slováci spievať naspamäť od začiatku do konca aj o 50 rokov. Generácia umelcov v 60. rokoch si však povedala, že treba tieto hity trochu vylepšiť. Vzniklo približne 20 uletených piesní plných vulgarizmov, sexu, opisov rôznych polôh, situačnej komiky a erotiky pôsobiacej ako totálny výsmech na vlastný účet. Keď si doteraz pochyboval o schopnosti umelcov plodiť zaujímavé texty, kreativita týchto klasikov ťa privedie do kolien. Niektoré zo skvostov zožali úspech aj na YouTube, kde sa "hity" Pichni a Ku*va Božena dočkali viac než 600 000 zhliadnutí.

"Pichni, tak prosím ťa pichni,

ten ko*ot krásny,

mne do pi*i."

Začali sme z ostra, vyššie spomínaným "kreatívnym" coverom od Mariána Labudu na jeho vlastnú pieseň z krátkometrážneho filmu Dýchni. Aký bol však príbeh týchto piesní? Podľa samotných tvorcov vznikali v priebehu 60. rokov minulého storočia v štúdiu, kde si mohli v tých časoch i bežní ľudia chodiť nahrávať ich pokusy. Často to vraj pripomínalo dnešnú hviezdnu rotu zo Superstar. Neskôr však prišiel Ivan Krajíček s nápadom prespievať pôvodné piesne na niečo zábavnejšie. Na základe tohto nápadu ihneď nahral prvú skladbu s titulom "Dvaja driečni spojári".

"Potom prišla Etela,

čo na chu*ov letela,

ako vraví kronika,

dobre je*e Monika!"

Vyzerá to dosť absurdne, čo? Hlavne by si to pravdepodobne nečakal od človeka, ktorý založil reláciu Repete a s úsmevom na tvári zabával ľudí vyšších vekových kategórií za televíznymi obrazovkami. Na tieto šialené pesničky však úspešne nahovoril aj ďalších, a tak napríklad aj ikona Pavol Hammel po čase musel s úsmevom spomínať na svoj lyrický skvost s názvom Ko*ot kominár.

Intepreti si tieto skladby púšťali na rôznych večierkoch, kde sa vďaka nim výborne zabávali. Dalo sa však čakať, že sa niečo pokazí. Pravdepodobne jeden zo zvukárov všetky nahrávky pozbieral a začal ich šíriť medzi ľuďmi. To všetkých veselých spevákov, ako napr. Františka Dibarboru, Olda Hlaváčka, Tatianu Hubinskú či Dušana Grúňa dostalo do poriadnych problémov. Dohnalo ich to až pred Ústredný výbor komunistickej strany, kde museli v roku 1970 obhajovať svoje záujmy vo veci nahrávania podobných oplzlostí. Celú vinu za prípad presunuli na vtedy už nebohého zvukového technika Ervína Eislera, vďaka čomu nebol ani jeden zo zvukárov alebo samotných umelcov potrestaný.

V dnešnej dobe pôsobí najzábavnejšie práve kombinácia klasických sláčikových a dychových nástrojov s najtvrdšími vulgarizmami hovorenými s nepriestreľnou istotou v hrubých hlasoch známych osobností, za akú by sa nemuseli hanbiť ani niektorí dnešní raperi.

"Keď som išiel z Kerestúra,

hej, keď som išiel z Kerestúra,

stál mi ko*ot ako rúra.

A tam hore na považí,

hej, a tam hore na považí,

sedem kilo pi*a váži."

Jazyky ľudu prisúdili nahrávkam názov "Silvester 68" a s tým spojenú legendu o "proteste" proti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Samotní autori sa však proti takýmto teóriám plne ohradili a vysvetlili, že naozaj išlo len o recesiu a internú zábavu umelcov nahrávajúcich v priestoroch štúdia slovenského rozhlasu na Jakubovom námestí. Za ďalšie piesne, ktoré určite stoja za zmienku, by som označil Daj mi šalátu, Kissangyalom a Ide Sedlák poza Humny. Na záver si môžeme ešte ukázať najrozšírenejšiu skladbu Ko*ôtik jarabý, ktorej autorkou bola popová speváčka Tatiana Hubinská.

Dobrá správa pre všetkých, čo majú záujem vypočuť si tieto skladby - dajú sa ľahko zohnať. Ak aj niektorú z nich nenájdeš na YouTube, po rôznych fórach kolujú kompletné kompilácie.