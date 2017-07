Peťo Sagan vďaka skvelému výkonu vyhral 3. etapu Tour de France! Slovenský cyklista zvíťazil aj napriek neľahkej úlohe

Najväčší cyklistický sviatok na svete Tour de France sa už začína rozbiehať a v tretej etape smerujúcej z Verviers do Longwy si to o triumf rozdalo hneď niekoľko jazdcov. Približne 25 kilometrov pred koncom 3. etapy bola ešte na čele malá skupinka v úniku, ale pelotón ich napokon dostihol a slovenský zástupca Peťo Sagan nemohol chýbať na čelných pozíciách. Po ťažkom boji a doháňaní vedúcej skupinky sa to slovenskému Tourminatorovi podarilo a opäť raz si na svoje konto pripísal výhru v etape Tour de France. Aj keď svoju šprintérsku prémiu po včerajšku zase nezvládol najlepšie a skončil až desiaty, v závere sa fenomenálne vyšvihol dopredu a slovenských fanúšikov dostal znovu do vytrženia.

S blížiacim sa koncom etapy sa už pomaly prestával snažiť včerajší víťaz Marcel Kittel, ale Peter zostával na špici a v posledných stovkách metrov mu pomohol aj Rafael Majka. V poslednom kilometri to všetci slovenskí diváci pri televíznych obrazovkách prežívali obrovské nervy, keď sa do čela dostal Richie Porte a takmer Saganovi ušiel, ale slovenský cyklista si svoju pozíciu udržal a nepustil pred seba ani Matthewsa a ani Daniela Martina. Slovenský cyklista si dokonca počas záverečného špurtu nechtiac vykopol nohu z pedálu, ale ani to ho nezastavilo v ceste za prvým miestom. Peter si tak dnes na svoje konto pripísal už ôsme etapové víťazstvo na Tour de France a nám už dochádzajú superlatívy, ktorými by sme ho mohli opísať. Gratulujeme, Peťo!