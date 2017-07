Maličký vačkovec z Austrálie sa oddáva sexu tak dlho a intenzívne, až ho zabije. Vypadá mu srsť a zlyhá imunita, ale rozmnožovaciu úlohu splní

Správanie rôznych živočíchov pri rozmnožovaní sa líši od radikálneho po umiernené, ale aj od extrémne rýchleho až po mimoriadne pomalé. Zvláštnym živočíchom zo sexuálneho a reprodukčného uhla pohľadu je nepochybne aj malý vačkovec z Austrálie, ktorého meno znie antechinus. Na prvý pohľad by ti mohol pripomínať myš, lenže v skutočnosti je to vačkovec, a teda vzdialený príbuzný klokanov. Samci sa v ideálnych podmienkach dožívajú len o niečo menej ako jeden rok a neskrýva sa za tým žiadna nevysvetliteľná príčina, pretože za ich krátky život a náhlu smrť je zodpovedný sex.

Antechinus, teda aspoň samci, to nemajú v živote ľahké. Necelý mesiac pred dovŕšením prvého roku svojho života prejde ich telo výraznou zmenou, keď prestane produkovať spermie a tento proces už nikdy neobnoví. Samec si v tej chvíli uvedomí, že už nikdy v živote nebude mať k dispozícii viac spermií ako teraz, a tak sa na nasledujúce dva týždne vydáva na sexuálne dobrodružstvo, ktorého cieľom je odovzdať čo najviac genetického materiálu akejkoľvek samici v okolí. Jeho cieľ by sa dal pokojne opísať ako samovražedný, pretože so všetkými svojimi spermiami len vzrušene behá ku samiciam a snaží sa ich oplodniť čo najviac až do takej miery, že kvôli tomu obetuje vlastné telo a nakoniec aj život.

Jeho nekonečné sexuálne orgie trvajú aj 14 hodín bez prestávky a dva či tri týždne vkuse sa prakticky len rozmnožuje, aby po sebe na našej planéte zanechal čo najviac potomstva. Po niekoľkých dňoch už jeho telo nezvláda nápor sexuálnej aktivity a začne mu vypadávať srsť, jeho krv sa preplní testosterónom a napokon sa zlomí aj imunitný systém, čoho následkami bývajú infekcie a napokon až smrť. Aj napriek tomu, že v tom momente už antechinus vnútorne krváca a jeho telo sa mu doslova rozpadáva pred očami, on sa ešte z posledných síl snaží nájsť ďalšiu samicu, ktorú by sa mohol pokúsiť oplodniť. Samovražedná rozmnožovacia stratégia sa potom skončí a samec upadne do zabudnutia, avšak ak sa mu aspoň čosi podarilo, na svete po sebe zanechá niekoľko potomkov.

Vedci sa už viackrát v minulosti pokúšali zistiť dôvody, prečo sa vlastne antechinus rozmnožuje tak, ako sa rozmnožuje a objavilo sa aj niekoľko idealistických vysvetlení, ktoré však nemajú žiadny logický podklad. Výskum Diany Fisherovej a jej kolegov napokon objavil vzťah medzi stravou a rozmnožovacou stratégiou týchto malých cicavcov. Antechinus sa najčastejšie živí hmyzom a počas roka tieto zvieratá zažívajú návaly jedla, kedy ho majú na niekoľko týždňov prebytok. Ostatné obdobia počas roka sú na jedlo chudobnejšie, a tak sa vďaka evolúcii ich reprodukčný mechanizmus prispôsobil a zúžil na kratší čas, aby ho mohli využiť čo najefektívnejšie. Oplodnené samice majú v čase prebytku jedla dostatok živín pre zdravý vývoj svojich mláďat a keďže chcú samci zabezpečiť, aby bolo práve v tomto období oplodnených čo najviac samíc, venujú sa sexu až do vlastnej smrti.

