Na Filipínách se prosazuje nový zákon, kvůli kterému půjdete do vězení, když nebudete státní hymnu zpívat dostatečně radostně 

Na Filipínách se v lidech opravdu snaží pěstovat značný patriotismus a nacionalistické cítění. Vypovídá o tom také nedávné schválení zákona Sněmovnou reprezentantů o zpívání národní hymny. Tento zákon má potrestat každého, kdo bude osočen z toho, že filipínskou hymnu Lupang Hinirang nezpívá „vroucně“ a s „nadšením“ během její prezentace na veřejnosti.

A diskutované tresty nejsou zrovna malé. Nejlépe dopadnete, pokud budete pouze veřejně napomenuti. To asi když krásně zpíváte, ale málo se u toho usmíváte. V horších případech vám hrozí pokuta od jednoho do dvou tisíc dolarů, nebo dokonce trest odnětí svobody až na jeden rok.

Tvůrci tohoto opatření zatím jasně nedefinovali, jakým způsobem budou vroucnost a zapálení pro zpěv hodnotit, ale už teď je jasné, že filipínské školy zpěvu budou nyní praskat ve švech. Nikdo si pravděpodobně nedovolí vydat ani jeden falešný tón.

Součástí znění zákona je řada dodatků, které upřesňují správné chování během znění státní hymny – všichni lidé musejí vzorně stát a obličeje směřovat k vlajce, hymna se musí hrát v přesně daném tempu a všichni studenti státních i veřejných škol se musí hymnu naučit nazpaměť. To vypovídá o tom, že řada Filipínců skutečně svou hymnu vůbec nezná a jejich národní cítění je v tomto ohledu daleko slabší, než jak je tomu třeba u nás.

Nicméně někteří filipínští občané už se na sociálních sítích proti těmto opatřením kriticky odvolávají a stejně jako všude jinde se domáhají řešení důležitějších problémů.

Instead of focusing on the Lupang Hinirang and unli rice, why don't our politicians try to fix real problems like the Metro Manila traffic?