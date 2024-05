VIDEO: Z oblohy „pršali“ živé aj mŕtve ryby. Šialené zábery z Iránu majú jednoduché vysvetlenie

Internetom koluje video z iránskeho mesta Yasuj, na ktorom vidieť ako ryby padajú „z neba“. Situácia nie je nadprirodzeným javom, ale nezvyčajným fenoménom, ktoý dostal názov „rybí dážď“, informuje iMeteo.

„Rybí dážď“ je zdanlivé zoskupenie rýb, ktoré padajú z neba na zem. Existuje niekoľko záznamov o tom, že ryby „pršali“ po celom svete. Minulý rok boli napríklad austrálčania svedkami tohto úkazu. Tisícky rýb pokrýcali cesty aj strechy domov. Podobné situácie sa stali napríklad aj v USA, Indii či Japonsku.

Príčinou tohto zaujímavého javu je tornádo, ktoré sa preženie cez more a tam „naberie“ veľké množstvo rýb. Tento jav je oveľa výraznejší v lokalitách, kde tornádo prechádza cez rybník. To sa zrejme stalo aj v Iráne.

Fish rain is a rare natural phenomenon. A tornado lifts fish out of a body of water and throws them in an unexpected place. Some would say it's God-given. pic.twitter.com/WvlToAov42