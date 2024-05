Miroslav Brož: „Každá sekunda pre mňa môže byť poslednou.“ Kariéra českého zápasníka sa blíži k absolútnemu záveru

Bude mať šťastný koniec?

Iba veľmi ťažko nájdeš podobného srdciara. Keď sa zavrú dvere klietky, Miroslav Brož (17-3-1) v sebe dokáže prebudiť nebezpečného bojovníka. Jeho cieľom medzi pletivami je nielen dokráčať za víťazstvom, ale najmä predviesť šou, ktorá bude fanúšikov zdvíhať zo sedadiel. Kariérna kapitola oddaného Čecha sa pomaly blíži k absolútnemu záveru. Bude mať šťastný koniec?

Na hokejovú dráhu sa vydal až ako dorastenec, ale okamžite sa zaradil k absolútnej špičke ročníka. Rodnú vlasť reprezentoval v mládežníckych kategóriách po boku hviezdnych mien ako Jakub Voráček, Jiří Tlustý či Michael Frolík. Mnohí mu predpovedali svetlú budúcnosť v NHL, no športový osud ho napokon zavial úplne iným smerom.

„Prišlo zranenie a rozpadol sa mi detský sen. Začal som chodiť na thajský box, veľa sa biť a piť. Zo dňa na deň som si povedal stop. Prestal som chodiť na akékoľvek párty a proste na sebe tvrdo pracoval,“ vracia sa ikonický 35-ročný zápasník k obdobiu dospievania.

Na ľadových plochách mieril so stanovenou ambíciou a s celým tímom. Keď presedlal do novej sféry, všetko už bolo iba o ňom. „Do MMA som vstúpil s tým, že pre to urobím všetko. Ale jednoducho som nechcel prehrávať, pretože to nenávidím. Začiatky ma veľmi bavili. Do prvého zápasu som šiel asi až po dva a pol roku. Stal som sa majstrom Česka v dvoch asociáciách,“ spomína na svoj prvý kontakt so zmiešanými bojovými umeniami.

Derniéra na nemeckej pôde?

Zoznam zranení, ktorými si Miroslav Brož počas svojej profesionálnej kariéry prešiel, je poriadne dlhý. Odtrhnuté bicepsy, dvanásťkrát zlomený nos, zlomené nadočnicové oblúky či roztrhané väzy v členku. Telo si s odstupom rokov pýta svoju daň.

„Je dosť možné, že to pre mňa bude posledný tanec. Ondra Novotný mi dal túto šancu, čo ma veľmi teší. V Oktagone som naštartoval veľkú kariéru a chcem ju tu aj ukončiť. Viem, že každá sekunda tam môže byť mojou úplne poslednou,“ uvedomuje si s plnou vážnosťou takmer štyri roky neporazený matador.

Po tom, čo v Oberhausene zdolal po dych berúcom predstavení Toma Crosbyho (8-4-1), ukázal prstom na ďalšiu obrovskú výzvu. Na nepriateľskom území by rád pokoril Christiana Eckerlina (15-6).

„Je veľmi technický, silný a veľký. Všetko sa ale maže po tom, keď ti trochu odíde kondícia. Ak je oproti nemu niečo mojou silnou stránkou, som väčší srdciar. Bude doma, kde je obrovskou hviezdou. Proste musí vyhrať,“ vraví vyvíjajúc tlak na nadchádzajúceho protivníka.

Miroslav Brož nevylučuje, že po májovom predstavení pri Mohane položí rukavice doprostred klietky. Najskôr však plánuje ukradnúť korunu tamojšiemu kráľovi. „Chcem šokovať Frankfurt. Nechcem sa rozhodne s kariérou rozlúčiť prehrou. A už vôbec nie tam. Veľmi sa teším aj na to, ako na mňa budú pískať. Počas nástupu pôjdem a budem sa smiať,“ odhodlane konštatuje „Inkvizitor“.